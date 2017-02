La vitamina D protege contra gripes y resfriados, según un estudio

Tomar más vitamina D puede proteger contra resfriados, gripes y otras infecciones respiratorias, afirmó un estudio publicado el jueves 15 de febrero de 2017, que reabre el debate sobre la utilidad de los suplementos nutricionales.

Un estudio sobre 25 ensayos clínicos realizados en 14 países, algunos de los cuales dieron resultados contradictorios, halló “la primera prueba definitiva” de la relación entre la vitamina D y la prevención de la gripe, aseguraron investigadores en la revista British Medical Journal (BMJ) .



Los efectos son mayores en las personas que tienen bajos niveles de este nutriente, que se encuentra en algunos alimentos y es absorbido por el cuerpo cuando la piel se expone a la luz ultravioleta.



Mucha gente, principalmente de países con climas fríos y nublados, no tiene suficiente vitamina D.



Durante años, los estudios científicos han defendido conclusiones opuestas sobre este tema. Algunos de ellos demuestran que las personas con niveles bajos de esta vitamina tienen más riesgo de sufrir fracturas óseas, enfermedades cardíacas, cáncer de colon, diabetes, depresión o alzhéimer. Para otros, no existe una prueba que corrobore este riesgo.



Este nuevo estudio, realizado por los investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres en base a un gigantesca muestra con 11 000 participantes, clarifica por qué los suplementos parecen funcionar en algunas pruebas y no en otras.



“La conclusión es que los efectos protectores de los suplementos de vitamina D son más fuertes en las personas que tiene niveles más bajos de vitamina D, y también cuando el suplemento es suministrado a diario o cada semana, más que en dosis más espaciadas”, señaló el director de la investigación, Adrian Martineau, en un comunicado.



La vitamina D protege contra infecciones respiratorias, incluyendo la bronquitis y la neumonía, al aumentar los niveles de péptidos antibióticos en los pulmones, según los científicos.



Esto coincide con la observación de que resfriados y gripes son más comunes en invierno y en primavera, cuando los niveles de vitamina D son más bajos.



También explica por qué la vitamina D protege contra los ataques de asma, agregaron.



En una editorial publicada con el estudio, los expertos Mark Bolland y Alison Avenell afirman que las conclusiones tienen que ser consideradas como una hipótesis que requiere una confirmación científica.



Louis Levy, jefe de ciencia nutricional del Public Health England (PHE), una agencia del servicio nacional de salud británico, comparte la cautela del equipo investigador.



“Este estudio no proporciona suficientes pruebas para aconsejar la vitamina D como reductor del riesgo de infecciones respiratorias”, afirmó, a través del centro de medios científicos de Londres.

Otros especialistas son sin embargo más optimistas. El caso de los suplementos de vitamina D, u otros complementos nutricionales, “es ahora indiscutible” , concluyó Benjamin Jacobs del Royal National Orthopaedic Hospital.