Ahora se pueden visitar los parques de  Disney desde la comodidad su hogar

Google Maps te lleva a conocer los 11 parques temáticos de Disney en Orlando y en California. Aunque sea de manera virtual, gracias al nuevo especial de la plataforma Street View se podrá recorrer los parques más populares.

Nada se compara con ir personalmente y vivir la experiencia por uno mismo, pero Google Maps llega bastante cerca y te permite acceder desde la comodidad de tu casa a las mejores atracciones, juegos, tiendas y hasta restaurantes de los parques del mundo de fantasía creado por Walt Disney.



Las imágenes de 360 grados fueron captadas por elStreet View Trekker. Se trata de una persona que recorre caminando el establecimiento con una mochila. Encima de ella lleva un sofisticado sistema de cámaras que va tomando fotos panorámicas por el camino.



El Google Maps Street View también puede servir como una buena herramienta a la hora de planear un itinerario de visita al parque.



A continuación los 11 destinos que puedes disfrutar en la nueva plataforma: Disneyland, Disneyland California, Downtown Disney District, Magic Kingdom Park, Disney Springs, Disney's Hollywood Studios, Pandora- The World of Avatar, Disney's Animal Kingdom, ESPN Wide World of Sports Complex, y Disney's Typhoon Lagoon Park.