Tras la viralización de unas fotos, confirmaron que la elefanta Pelusa está bien de salud y que será traslada a Brasil

El paso del tiempo y las secuelas de los 50 años en cautiverio son evidentes en Pelusa. Por eso mismo es tan importante que pueda pasar sus años finales lejos de los barrotes de hierro que vio como único paisaje, tan lejos del lugar que la naturaleza decidió para su especie.

Apenas iniciado marzo, Infobae habló con el gobierno de La Plata para saber cuál era el estado de salud de la elefanta y en qué etapa estaba su traslado. La respuesta fue: "La estación comenzó, pese al alargue que regala el verano, y se cuentan los días para que finalmente sea llevada a vivir a un santuario den Brasil".



En tiempo de descuento se viralizaron dos fotos en las que se la ve casi sin músculos y agotada. "Hay que entender que es un animal adulto, que está entrando en la vejez y que ha sido descuidado por muchos años. Es un animal que vivió muchos años en un espacio reducido y que no está acostumbrada a caminar", dijo Germán Larrán, subsecretario de Gestión Ambiental de La Plata.



Quitando la alarma a esas imágenes que generaron preocupación por la salud de Pelusa y el riesgo de permanecer en el zoo de La Plata, Larrán confirmó que su traslado está en la etapa final: "Se ha curado, no de su enfermedad, pero sí de las lastimaduras que tenía en las patas y está mucho mejor anímicamente".



Respecto a las fotos difundidas sostuvo que se trata de un 'mal angulo'. "Pelusa no camina lo suficiente como para fortalecerse y además tiene un inconveniente; no duerme acostada, no se anima a acostarse. En la foto está descansando y tiene las patas traseras en posición de apoyo".

Además, haciendo un paralelo con el desgaste físico, sostuvo que 'su cuerpo y músculos son como el de una persona de 75 años'.



Despejando dudas sobre su traslado, afirmó que está muy bien cuidada y alimentada. "Le hicimos radiografías que antes no le habían hecho y análisis de sangre. Está todo bien y está siendo atendida por un equipo de veterinarios y cuidadores 18 horas de las 24 del día. Y te adelanto algo: este viernes llegará una cuidadora de Tennessee que viene especialmente a dedicarse ella".

Lo que le espera a Pelusa, tras la llegada de la cuidadora especializada en elefantes, es un entrenamiento para que se meta por sí sola en la caja que la trasladará por tierra a su nuevo hogar, el Santuario de Elefantes de Mato Grosso en Brasil.



Pelusa llegó al zoológico de La Plata en 1968 cuando tenía apenas 2 años. Fue parte de por un proyecto de intercambio de especies y desde entonces vive en el mismo recinto.