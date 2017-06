Violinista acusa a United Airlines de tratamiento brusco en EE.UU.

Una violinista acusó a la aerolínea estadounidense United de trato brusco cuando se negó a facturar como equipaje de bodega su frágil violín del siglo 18; otra mancha potencial para la compañía tras el famoso incidente del pasajero arrastrado.

La violinista Yennifer Correia, nacida en Venezuela, viajaba el domingo de Houston, en Texas, a un ensayo musical en Columbia, Misuri, cuando unos agentes le dijeron que no podía llevar consigo su violín italiano de finales del siglo 18, informó su abogado, Phil MacNaughton, a la AFP el 7 de junio del 2017.



La artista, de 33 años, ofreció pagar y preguntó por otras posibilidades que le permitieran volar con su violín en la mano pero un supervisor de United trató de forcejear con ella, dijo MacNaughton.



“Hay una regla no escrita en el mundo musical profesional: no dejes nunca a una aerolínea que guarde tu instrumento”, dijo el abogado basado en Houston, informando sobre una regulación de la aviación estadounidense que exige a las aerolíneas que acomoden los instrumentos musicales pequeños como equipaje de mano.



United Airlines no hizo comentarios. Estas acusaciones amenazan los intentos de la compañía por recuperarse después de la mala prensa que siguió a la expulsión de un pasajero el pasado mes de abril, a quien agentes de United Airlines arrastraron para sacar de un vuelo con overbooking.