Cuatro pasos a seguir en casos de violencia sexual en planteles educativos

Casos de violaciones y abusos sexuales a niños y adolescentes, en el sistema educativo, se han revelado en las últimas semanas. En estos días se han hecho públicas denuncias en establecimientos de Guayaquil, Quito y otras ciudades. Pero, ¿qué deben hacer las autoridades, docentes, padres y madres de familia y alumnos cuando se presentan estos casos?

En el Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, del Ministerio de Educación, se las define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Y es de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En casos de violencia sexual en el ámbito educativo hay cuatro pasos: detección, intervención, derivación y seguimiento. La premisa es actuar con rapidez y garantizar la seguridad de los alumnos.



Detección



- Si algún miembro de la comunidad educativa (autoridad, docente, padres o madres de familia, administrativos) conoce de casos de violencia sexual dentro o fuera del establecimiento debe denunciarlo, se trata de un delito.



- Deben acudir al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o a la autoridad del plantel para que hablen de modo oportuno con el niño, niña o adolescente.



- Si un docente o directivo está implicado en el hecho, la coordinación del DECE, en conjunto con la Dirección Distrital de Educación debe realizar el procedimiento.



Intervención



- El personal del DECE tiene que comunicar inmediatamente lo sucedido a la familia del estudiante. Se debe informar sobre las medidas que se tomará desde el sistema educativo y el proceso de acompañamiento al menor de edad afectado.



- Si el agresor es parte del grupo de estudiantes se debe informar a su familia sobre el hecho, el proceso y las medidas que se optarán desde el establecimiento.



- Los expertos del DECE deben elaborar un informe sobre lo ocurrido con la información que tienen hasta ese momento. Este documento debe ser claro, objetivo y no debe contener juicios de valor. Según la Cartera de Estado, los profesionales del DECE no deberán hacer preguntas adicionales al infante o adolescente, ya que se caería en la revictimización.



- La prevención y la reflexión es uno de los temas básicos en las instituciones. Los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia deberán participar charlas y elaborar propuestas para enfrentar estos temas.



Derivación



- La autoridad institucional o rector o director será la responsable de acudir a la Fiscalía para colocar la denuncia. Deberá presentarla en menos de 24 horas y adjuntar el informe realizado por el DECE.



- La Fiscalía podrá pedir la ampliación del informe. Si el directivo está implicado en el tema, quien haya detectado el hecho deberá poner la denuncia en la entidad mencionada.



- El denunciante debe solicitar medidas de protección inmediatas y la recepción del testimonio anticipado. A su vez, la Unidad Judicial Penal se encargará de firmar las medidas de protección y fijar día y hora para la recepción del testimonio anticipado.



- La autoridad educativa debe poner el caso en conocimiento de la Dirección Distrital de Educación. Se debe presentar la denuncia en Fiscalía y el informe presentado por el DECE.



- En caso de que el agresor sea miembro de la institución educativa (directivos, administrativos, docentes o estudiantes) se conformará una Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Sus funciones serán, entre otras, la implementación de medidas de protección de la víctima, establecimiento de un sumario administrativo a quien corresponda, prestación de asistencia psicológica inmediata.



- Si el hecho no ha sido denunciado en Fiscalía, el Distrito podrá hacer el acompañamiento y colocación de dicha acción.



- Si se trata de una violación o de un abuso sexual, el DECE tiene la posibilidad de referir a la víctima a un espacio externo para recibir apoyo emocional y tratamiento psicológico.



- Si existe un caso de emergencia médica es necesario que la autoridad educativa, el personal del DECE y el docente tutor se contacten con el ECU 911, con la Fiscalía y con la familia del menor de edad. El estudiante debe ser traslado al centro de salud más cercano. En este espacio el equipo médico se hará responsable.



- El personal del DECE debe emitir un informe sobre el tema.



Seguimiento



- La autoridad educativa y el DECE deberán garantizar que el estudiante siga en el sistema educativo.



- La Dirección Distrital podrá ejecutar los procesos de reubicación del niño, niña o adolescente. Este procedimiento se hará con la solicitud del representante legal.



- La colaboración en la investigación es básica en estos casos.



- El personal del DECE debe dar seguimiento a la parte académica, física, emocional y social del estudiante.



- Si ocurriera que un chico se encuentre privado de la libertad por estos casos, la División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa, el DECE y la autoridad educativa garantizarán que dicho estudiante se mantenga en el año escolar. Recibirá refuerzo académico (tutorías, elaboración de guías, acompañamiento en el proceso formativo, etc.)



Sobre el tema Fander Falconí, ministro de Educación, explicó que la máxima autoridad del establecimiento educativo debe ordenar que el DECE “preste apoyo psicológico y emocional al estudiante agraviado, converse con la familia y con la comunidad académica, para dar la máxima protección”. Esto se lo debe realizar de forma inmediata.