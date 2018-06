La violencia de género se presenta en un ‘dramedia’ local

LEA TAMBIÉN

Las producciones audiovisuales del denominado cine guerrilla siguen sumando títulos y diversificando sus modelos de trabajo. ‘The Problem with Men’ es el nombre de una coproducción entre Ecuador y Estados Unidos, que busca ventanas de exhibición en cines de ambos países, así como en plataformas digitales.

El filme surge a partir de la colaboración entre los realizadores William Coleman e Iván Silva, quienes codirigen este proyecto, que aborda desde la ficción el problema del machismo y la violencia de género en el entorno familiar.



El problema -dice Silva- no distingue clases sociales, y por eso los personajes de la historia pertenecen a la clase social alta que, por cuestiones de imagen pública, intereses políticos y tradiciones religiosas, intentan silenciar este tipo de conflictos personales.



Coleman es un director, productor y guionista nacido en Texas, Estados Unidos, que buscaba emprender proyectos audiovisuales para un público internacional, pero realizados en Sudamérica.



En Ecuador se interesó en los modelos de producción de bajo presupuesto y con el guion de ‘The Problem with Men’ bajo el brazo emprendió la búsqueda de un director local.



Silva conoce bien el medio y las condiciones del cine guerrilla, en el que ha estado involucrado desde el 2013 como productor, actor, arreglista y compositor de bandas sonoras para películas como ‘El ángel de los sicarios’, ‘Un minuto de vida’, ‘Travesía’, entre otras. A inicios del 2017, regresaba al Ecuador después de haber codirigido su primera película: ‘Fuga en los Andes’, junto con el peruano Héctor Marreros.



Luego de revisar el guion de ‘The Problem with Men’, aceptó codirigir este nuevo proyecto junto al estadounidense.



La cinta está protagonizada por la mexicano-estadounidense Rosy Soria, quien interpreta a Beberly, una extranjera que llega a radicarse en Ecuador, donde se vincula con personajes de la alta sociedad, entre ellas Gaby, interpretada por Alexandra Jurado, cuya confianza mutua deja al descubierto una serie de conflictos familiares. Las dos mujeres idean un plan para generar conciencia y cambiar la situación en sus hogares, pero de pronto también se verán envueltas en una serie de problemas.



La historia, que se resuelve entre el drama y la comedia, se filmó en Cotacachi, Otavalo e Ibarra. El rodaje se realizó los fines de semana y feriados durante dos meses, entre febrero y marzo del 2017.



El poco español de Coleman y el escaso inglés de Silva se convirtió en el mayor desafío de la producción, que se financió con recursos privados y cuyo presupuesto no supera los USD 20 000. Con la película terminada, ahora se trabaja en la distribución y exhibición en salas de cine y plataformas digitales. El estreno en Estados Unidos está previsto para agosto de este año y posteriormente llegará a Ecuador.