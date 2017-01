Prisión preventiva para sospechosos de transmitir violación en Facebook

El juzgado de Uppsala (Suecia) ordenó este miércoles 25 de enero de 2017 prisión preventiva para tres hombres de entre 18 y 24 años sospechosos de participar en una violación grupal emitida en directo en un grupo cerrado de la red social Facebook.

Dos de ellos son sospechosos de violar a una mujer de 30 años el pasado domingo 23 de enero en un piso de Uppsala, mientras que el tercero lo es de haber ocultado los hechos, según informó el tribunal tras una vista celebrada a puerta cerrada.



El tribunal dio crédito a los testimonios de la joven y de varios testigos que aseguraron haber visto en directo la transmisión en un grupo con más de 60 000 miembros.



La policía no ha conseguido todavía el video y ha pedido ayuda a la ciudadanía para encontrar material filmado de lo sucedido, aparte de contactar con la red social por si se hubieran almacenado algunas imágenes.



"Hasta donde yo sé Facebook no ha dicho que sea imposible. No ha encontrado nada de momento, que es distinto", declaró este miércoles 25 de enero a la emisora pública Radio de Suecia el fiscal Pontus Melander.



Los tres jóvenes, que han rechazado haber cometido algún delito, fueron detenidos el domingo después de que varias personas llamaran a la policía avisando de que habían visto una violación en directo en Facebook.