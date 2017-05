'Vincent', el cómic donde descubrir los últimos años de Vang Gogh

El Van Gogh de sus últimos años, el que soñó con crear una casa de artistas en el sur de Francia, el que se autolesionó la oreja o el que decidió ingresar en una institución mental, ese es el que aborda el cómic 'Vincent', una obra llena de la luz que le inspiró para cuadros como 'La noche estrellada'.

La dibujante holandesa Barbara Stok se mete de lleno en esa época del pintor holandés por considerar, como cuenta en una entrevista con EFE, que se trata de un "momento muy interesante", unos años en los que realizó sus pinturas "más bellas", así como unos días en los tenía "esperanzas, sueños y desilusiones", como las que vivió con su gran amigo Paul Gauguin.

Allí, en Arlés (sur de Francia), encontró "resignación y consuelo en su obra y en su naturaleza", recuerda la autora, al tiempo que rememora una de las frases que rescata en el cómic de las decenas de cartas que Van Gogh le enviaba a su hermano Theo: "Cuando estoy pintando en el campo, siento los lazos que nos unen a todos".



Y es en esas misivas donde arrancó este trabajo de tres años.

"Era como leer un diario y de sus cartas escogí escenas y pensamientos que me parecieron interesantes. También fui a Arles y Saint-Rémy para ver dónde vivía y reuní todos los hechos necesarios sobre Francia a finales del siglo XIX, porque para hacer un dibujo tienes que conocer cada pequeño detalle. Por ejemplo -explica-, qué tipo de ropa llevaban en ese tiempo, o qué tipo de lámparas tenían".



Detalles que Stock ha reproducido tras seguir paso a paso su método de trabajo: "Escribí un amplio esquema de la historia, después escribí los diálogos y comencé a dibujar página por página. Mi marido Rick me ayudó a colorear el libro en el ordenador, y utilizamos los colores de las pinturas de Van Gogh seleccionando un color para cada escena".



Pero no todo rodó con igual facilidad, como confiesa, porque Stock se encontró con situaciones difíciles como la de afrontar y llevar a la viñeta cuando un amigo de Vincent Paul Gauguin, lo visitó en Arles.



"Por un lado se llevaban bien; pero por otro chocaban. Fue un verdadero reto encontrar el equilibrio adecuado", afirma la autora sobre esta relación primero cercana y luego tortuosa, hasta el punto de que la marcha de Gauguin de Arlés fue la que provocó que el autor de 'Los girasoles' se cortara la oreja izquierda.



Por el contrario, como concluye Stock, su parte favorita fue la de la "paz y resignación que encontró Van Gogh en Saint-Rémy, donde se trasladó en mayo de 1889 desde Arlés para ser internado por decisión propia en el hospital Saint Paul de Mausole.



Una nueva etapa para el pintor que provocó algunas de sus más célebres pinturas, como 'La noche estrellada', 'Autorretrato' o 'La habitación del pintor'.