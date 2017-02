Con velas encendidas apoyaron a Lucas en una vigilia en los bajos de la Corte Provincial de Justicia

En los bajos de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el norte de Quito, se encendieron velas por Lucas, un menor presuntamente abusado sexualmente en un colegio particular del norte de Quito.

Desde las 19:00 de este miércoles, 15 de febrero de 2017, un grupo de personas en el mismo escenario en el que, dos días atrás, no se instaló la audiencia de apelación por el pedido de diferimiento hecho por la defensa del profesor acusado de violación.



Entre ellos se conocen. Ya se ubican. Es que el tema se hizo visible mediante las redes sociales y ahora solo hace falta una convocatoria para juntarlos en un acto simbólico como el de esta noche o en las audiencias fallidas.



Después de encender las velas, las ubicaron en una de las jardineras del ingreso de la Corte. Las acompañaron con carteles en los que se leía "Justicia para el Principito" y "declaremos a las escuelas zonas libres de violencia".



Una vez congregados, varios asistentes tomaron la palabra. Uno de ellos fue Danilo Manzano. Él se identificó como un defensor y activista por los Derechos Humanos. "Necesitamos una política pública que proteja a los niños, niñas y adolescentes. Solo a partir del plantón que hicimos en la Carolina, supimos que en Quito hay cinco casos más de este tipo", dijo.



Entre la gente se escuchan diálogos. Mientras cada persona interviene, la gente comenta su indignación por el caso. Les molesta la declaración de las autoridades del colegio. También están en contra de que haya un grupo de profesores, exalumnos y trabajadores que se hayan pronunciado en defensa del acusado. Les llama la atención que la esposa del presidente de la República esté en ese grupo.



Cibel Martínez, de Protección Escolar, también tomó la palabra. Ella hizo un anuncio. "Presentaron un recurso de acción de protección en la Corte Nacional de Justicia. Si se acepta, el caso de Lucas quedará sin sentencia", dijo.



Las intervenciones acabaron y empezaron las consignas. "Te creemos Lucas, te creemos" y "justicia, justicia, justicia", se repiten una y otra vez. No importa el frío ni que agentes de Tránsito quieran multar a los que parquearon mal el vehículo. La indignación se siente en el ambiente. Pero también las intenciones de solidaridad con Lucas, con su madre.



Al final abrieron una discusión. Primero se juntaron todos. Después se formaron pequeños grupos. En el del centro se discutía el rol del Ministerio de Educación. También pensaban qué otras acciones realizar para ejercer presión y que el caso no quede impune.



Entre las conversaciones, una de las asistentes dice en voz alta: si este caso, como sociedad, no nos convoca, no valemos nada". Las velas quedaron encendidas a los pies de la Corte Provincial.