Vietnamitas escapan del rígido sistema comunista con el nudismo

En el Vietnam comunista, el nudismo está lejos de ser aceptado. Pero en Hanói, los más aguerridos se encuentran en el río para nadar, meditar o hacer yoga, en busca de una comunión con la naturaleza que reta las normas sociales.

Escondidos detrás de unos carteles, junto al río Rojo, los hombres se desnudan antes de zambullirse, jugar al ajedrez o correr un rato.



“Para nosotros, es importante venir aquí pues queremos estar en buena salud”, explica Nguyen Tuan Nghia, de 43 años, que lleva acudiendo a esta improvisada playa nudista desde hace 18 años.



Este budista recientemente convertido al protestantismo ve en el nudismo una forma de regresión, de vuelta a la infancia, algo así como “ un renacimiento por la gracia de Jesús o Buda”.



La mayoría son funcionarios. Algunos vienen cada día, aunque la temperatura de este periodo “invernal” no supere los 20ºC. Tras el baño, los nadadores entran en calor con un poco de té, hervido en una pequeña hoguera.



No existe ninguna asociación oficial de nudistas, como tampoco la hay en la vecina China. Los adeptos de la vida al desnudo se han apropiado de esta playa salvaje, donde la policía les deja actuar siempre y cuando no causen alboroto.