Este hombre camina por el borde de un precipicio en Yosemite para impresionar a sus seguidores en Instagram

Jorden Tually es un aventurero australiano que viaja por el mundo y muestra algunas de sus hazañas a sus seguidores en Instagram. En una de sus últimas visitas, Tually estuvo en el Parque Nacional Yosemite, en California (EE.UU.).

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, se puede ver al viajero realizando una riesgosa caminata por el borde del abismo en la cadena montañosa. “Este podrías ser tú filmando mi muerte”, le dice Tually a la persona que graba el video mientras se sostiene de una pared rocosa y camina por el filo del monte.

Video: YouTube, cuenta: Jorden Tually

Sin un arnés o ningún otro tipo de equipo de seguridad, Tually aparece posteriormente en el video trotando a pocos centímetros del borde de la montaña. El precipicio más alto del Parque Nacional Yosemite tiene una altura de más de 900 metros, asegura el diario británico Daily Mail.



El video, titulado ‘Do it for the Insta’ (“Hazlo por Instagram”), fue subido a YouTube el pasado 19 de diciembre de 2016 y cuenta con más de 6 000 visitas en la plataforma audiovisual. Tually tiene más de 45 000 seguidores en Instagram, para quienes sube fotos y videos de sus intrépidas aventuras alrededor del mundo en lugares como Filipinas, Gales, Estados Unidos, entre otros.

Hmm..it's a good location but it doesn't have a big enough pool for me, I'll have to pass. 😂 😂 would you live here? . 😍📸 @jackson.groves Una foto publicada por SOLO TRAVEL, FUN & ADVENTURE (@jordentually) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 1:22 PST

This sunset in my backyard makes me wanna settle down commit to a 9-5 job and live a boring life just so I can keep seeing this every night 😅😂☀️☀️ ☀️ 📸 @tually_junior Una foto publicada por SOLO TRAVEL, FUN & ADVENTURE (@jordentually) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 1:10 PST