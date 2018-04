El video que muestra cómo Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian con dos mujeres

LEA TAMBIÉN

Mientras Khloé Kardashian se encuentra en Cleveland esperando el nacimiento de su primer hijo con Tristan Thompson, cámaras captaron al jugador de la NBA ingresando a un hotel de Nueva York con una mujer.



El deportista fue captado en actitud cariñosa con dos mujeres, a una de las cuales le da un beso en la boca. El video, difundido en exclusiva por el portal TMZ, fue grabado por las cámaras de vigilancia de un club nocturno que se encuentra a las afueras de Washington D.C. el pasado mes de octubre. En aquel momento su novia, Khloé ya tenía tres meses de embarazo.



Ahora, nuevas imágenes difundidas por TMZ muestran a Thompson ingresando al Four Seasons de Nueva York junto a una mujer -que no es Khloé- a eso de las 05:00 de este pasado domingo. La mujer que todavía no ha sido identificada también fue vista por testigos más temprano esa noche muy cariñosa junto al deportista en un club nocturno de la ciudad.



Tristan se encontraba alojado en el hotel junto al resto de su equipo, los Cleveland Cavaliers.

Video: YouTube, cuenta: TMZSports



La mujer fue vista saliendo del hotel con un bolso grande indicando que posiblemente se quedó con el novio de Kardashian durante más de una noche.