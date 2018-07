Venden estudios de Harvey Weinstein por USD 289 millones 

LEA TAMBIÉN

Tras una larga disputa finalmente se concretó la venta de los estudios de cine del productor Harvey Weinstein a la firma Lantern Capital por USD 289 millones (247 millones de euros), informaron hoy medios estadounidenses.

El productor, procesado por violaciones y abusos sexuales, fundó The Weinstein Company (TWC) junto a su hermano Bob en 2005 y consiguió grandes éxitos, entre ellas las películas ganadoras del Oscar 'El discurso del rey' y 'The Artist'.



Tras el estallido del escándalo por numerosos casos de abuso sexual contra Weinstein, la empresa se declaró en marzo en bancarrota. La venta de la compañía se frustró en varias ocasiones, entre otras razones por numerosas deudas.



La semana pasada, el director Quentin Tarantino había presentado un recurso judicial para frenar la venta por una deuda impaga de USD 4,3 millones en concepto de regalías por films como 'Inglorious Basterds', 'Django Unchained', 'Hateful Eight', entre otros.



Numerosas mujeres acusaron a Weinstein, de 66 años, de acoso sexual. Según la fiscalía, la acusación se refiere a dos casos ocurridos presuntamente entre 2004 y 2013. El productor está siendo investigado desde hace meses pero se declaró inocente.