Tumban símbolo del satanismo colocado junto a nacimiento en Florida

El pentagrama invertido símbolo del satanismo que el grupo Freedom From Religion (Libertad de la religión) había colocado junto a un nacimiento en un parque público de Boca Ratón, al norte de Miami, apareció arrancado en la madrugada de hoy (20 de diciembre de 2016), informaron medios locales.

En imágenes transmitidas por el canal local 7 News se aprecia el pentagrama rojo de gran tamaño dañado y en el suelo del parque Boca Ratón Sanborn, en el condado de Palm Beach, con marcas de llantas de vehículo en la hierba junto al diorama satánico.



El pentagrama invertido de madera situado entre un árbol de Navidad y un nacimiento había causado el enojo de muchos vecinos y líderes religiosos, que lo consideran profundamente ofensivo por su mensaje de magia negra y satanismo.



El diorama muestra una cartel en el que se leen frases como "In Satan we trust" ("Creemos en Satán") y "Celebrate Winter Solstice" ("Celebra el solsticio de invierno"), además de una foto de Baphomet (insignia oficial de la Iglesia de Satán).



La organización Freedom From Religion, responsable de la colocación del pentagrama invertido de 300 libras (150 kilos), había señalado en su cuenta de Facebook que la instalación tenía como objetivo "testar los parámetros del debate público sobre visiones religiosas durante estas fiestas".



Freedom from Religion pretende así poner en evidencia la "hipocresía cristiana y el prejuicio teísta en lugares públicos financiados por los contribuyentes" y abogar por la separación entre Iglesia y Estado.

En su página de Facebook, la organización proclama: "Fuera el pesebre. Si tiene que haber símbolos religiosos, también los habrá ateos y seculares".