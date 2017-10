Señalan a universidad online como la formadora del futuro en América Latina

La universidad online se presenta como la formadora del futuro en América Latina al dar acceso a quienes no pudieron tener estudios superiores y ser por tanto una niveladora de desigualdades, dijo hoy 10 de octubre de 2017 Manuel Herrera, de UNIR, la primera universidad en internet del mundo en español.

"Pretendemos que las titulaciones lleguen al mayor número de personas, también a quienes no pudieron acceder a la universidad. La educación universitaria online es un instrumento para la corrección de desigualdades sociales", comentó Herrera, director académico de relaciones exteriores de la Universidad Internacional de la Rioja.



En ese sentido, Herrera señaló que el perfil del estudiante de la UNIR, tanto en España como en América Latina, es el de una persona mayor de 35 años que accede por vez primera a la universidad, a la que no pudo llegar por circunstancias económicas o por no estar al alcance geográfico.



A ello se suma un segundo perfil, el de los profesionales o docentes que deciden ampliar sus conocimientos con una maestría oficial y para ello recurren a la oferta universitaria online. En cuanto a esos profesionales, Herrera subrayó que la universidad online les permite "conciliar su vida laboral con su vida familiar de una manera que con la enseñanza presencial difícilmente podría solventar".



Herrera indicó que ese perfil profesional, con una alta motivación, es el que impide que se den casos de deserción, uno de los peligros de la enseñanza universitaria online, y que en UNIR se frena además con la figura del tutor.



"El tutor es un incentivador. Está siempre encima del alumno. No es una figura académica, sino que asesora, que es lo que ha permitida un éxito del 90 % de las titulaciones de la UNIR", dijo Herrera, quien está en Asunción para presentar el proyecto de ese centro.



De acuerdo con Herrera, esos factores no van a significar que disminuya el formato universitario asistencial, aunque destacó el auge de la fórmula online de UNIR en países como México, Ecuador y Colombia.



"Se está experimentando un crecimiento y de hecho podemos decir que el futuro está en la formación online. La enseñanza online se ha desarrollado mucho en los últimos años y nuestra universidad es una pionera en ese sentido", explicó Herrera.



Más de 27.000 estudiantes de 90 países están matriculados en UNIR, que oferta 120 títulos universitarios europeos y cuenta con 1 200 docentes. Está además implantada en América Latina, con más de 15 000 alumnos y donde además de las titulaciones de cada país imparte másteres europeos oficiales.