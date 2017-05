La Universidad de Guayaquil entregó 2 990 cupos más de ingreso

La Universidad de Guayaquil contratará más profesores, buscará nuevos espacios para aulas y conseguirá más bancas para atender a los jóvenes que aplicaron a los 2 990 cupos adicionales que entregó.

Este centro de estudios, uno de los más grandes del país, inicialmente ofertó 5 766 plazas en sus 52 carreras. Sin embargo, ante las quejas de aspirantes -hubo 64 537 postulantes, según las autoridades-, que no lograban ingresar, la universidad amplió sus cifras de ingreso.



El anuncio lo dio el rector Galo Salcedo, la mañana de este jueves 25 de mayo del 2017. Explicó que la extensión de cupos se dio con la autorización de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). “Tenemos que contratar más profesores, buscar aulas, espacios, bancas, vamos a solucionar. Yo comprendo que la Senecsyt está dando respuesta a un clamor popular”, dijo Salcedo.



Ante esta medida, el Consejo Universitario tendrá hoy una reunión para armar un plan de contingencia para atender el aumento de estudiantes. Una de las principales preocupaciones es mantener una media de entre 40 y 45 alumnos por salón.



Guillermo Rojas, postulante a un cupo, dice que en el primer llamado sí obtuvo una plaza para la carrera de Economía, en el horario de la noche. Pero que no la aceptó debido a que no quería estudiar esa profesión. Por ello, nuevamente se postuló pero a la carrera de Derecho, con un puntaje de 787 en la prueba Ser Bachiller.



La asignación de cupos en las universidades públicas se dio en tres fases para el ciclo Costa. En vista de que muchos jóvenes rechazaron la carrera obtenida, esas plazas fueron liberadas para otras dos instancias de postulación, que fueron denominadas listas de espera. Según datos del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), de la Senescyt, alrededor de 36 000 cupos se encontraban disponibles para el proceso de lista de espera.



Mientras las autoridades de la U. de Guayaquil anunciaban esta disposición para solucionar el tema de ingresos, en los exteriores del edificio de rectorado un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía organizó una protesta. Ellos reclamaban la demora en el proceso de titulación, los retrasos en la entrega de sus títulos y en la fecha de la sustentación de la tesis.