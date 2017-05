Una nueva desconcertante 'Twin Peaks' capta la curiosidad de los fans

Los dos primeros episodios de la nueva 'Twin Peaks', emitidos el domingo 22 de mayo de 2017 en Estados Unidos, cautivaron a los seguidores de la mítica serie de David Lynch, que los calificaron de extraños y desconcertantes.

El regreso de 'Twin Peaks' para una tercera temporada en 18 episodios de 52 minutos 26 años después de la serie original fue uno de los eventos más esperados del año en el mundo de las series de televisión.



La emisión de la serie comenzará en Francia el jueves próximo tras la proyección el mismo día de los dos primeros episodios en Cannes, en presencia del propio Lynch. La noche del domingo, los críticos se quebraban la cabeza para tratar de anticiparse a lo que deparará la serie que marcó un hito en la televisión estadounidense.



“Preocupante, extraño, divertido y básicamente imposible de resumir”, escribió el Hollywood Reporter en su página web. “Aviso a los recién llegados: David Lynch va a su ritmo, no al nuestro”, escribió uno de los fans de la serie en Twitter.



“Por dos preguntas que consiguieron respuesta, hay un millón de otras preguntas que cruzan mi mente”, escribió otro aficionado, propietario de una tienda de cómics en Nueva Hampshire. 'Twin Peaks' cautivó a toda una generación de espectadores en la década de 1990 con un misterio: “¿Quién mató a Laura Palmer?”.



La serie de Lynch revolucionó el género, dejando intencionalmente zonas oscuras cuando la televisión tradicional las evitaba a toda costa.



Árboles que hablan



'Twin Peaks' generó rápidamente un público de fieles seguidores y ganó tres Globos de Oro en 1991, incluyendo el de mejor actor para Kyle MacLachlan. El interés se desvaneció cuando la segunda temporada dio a conocer el nombre del asesino de Laura Palmer. El canal ABC canceló la siguiente temporada y la película que siguió, 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' (1992) fue un fracaso.



“Esto está ocurriendo de nuevo”, tuiteó MacLachlan justo antes del inicio del nuevo episodio, en el que hizo su regreso en la piel del agente especial del FBI Dale Cooper. Lynch dirigió todos los episodios de la nueva serie donde vuelven a estar la mayoría de los personajes más emblemáticos.



Los puristas de Lynch elogiaron este debut desconcertante, lleno de simbolismo alucinante -árboles que hablan, pisos que se mueven, personajes que hablan al revés-, referencia de la serie original.



El guión, escrito por Lynch y el cocreador de 'Twin Peaks' Mark Frost, retoma la historia con el agente Cooper en el Black Lodge, donde Laura Palmer (Sheryl Lee) le dijo que lo vería de nuevo en 25 años.



“Es demasiado pronto, al fin de cuentas, para saber si 'Twin Peaks' justificará la inversión o si, como muchos remakes, debería haberse quedado en el limbo”, opinó Brian Lowry en CNN.



“Las primeras dos horas deberían, al menos, atrapar la curiosidad de todos los fans”, añadió. “Para un programa que nunca encaja en una caja pequeña, Lynch y compañía, aparentemente, han encontrado el momento y el lugar adecuados para reaparecer”.