Participe en la trivia y gane pases para el Zoológico de Quito en Guayllabamba

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Uno de los atractivos cercanos a Quito para los amantes de la vida silvestre es el Zoológico de Quito en Guayllabamba. Este espacio, inaugurado en 1997 acoge actualmente 202 animales de 64 especies en un área de 12 hectáreas.

De estas hectáreas, solamente seis se encuentran construidas. El zoológico se sostiene únicamente con el cobro de la taquilla por el ingreso de las personas y por ello es tan importante que los habitantes visiten este espacio en el que, además de ver a los animales, pueden aprender de la importancia de la conservación y el daño que causa el tráfico de especies, así lo explica Max Araujo, asistente de proyectos de conservación del Zoológico de Quito en Guayllabamba.



Algunos de los espacios que han sido construidos en el recinto no son abiertos al público. Se conocen como áreas de manejo y en ellas los veterinarios realizan los chequeos a los animales. De esta manera, se controla la salud de las especies que viven en el zoológico sin someterlas al estrés de un traslado hacia un consultorio.



Solo en el año 2017, el Zoológico recibió más de 370 animales rescatados de estas situaciones, esto representa un poco más de un animal al día víctima del tráfico.



En este espacio residen, por ejemplo, un búho ciego, águilas con alas fracturadas, entre otros. Una de las atracciones más recientes del recinto es una olinguita llamada Loly. Esta especie es relativamente nueva, fue descrita en el año 2016 y poco tiempo después de este hallazgo, la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) rescató al ejemplar que ahora reside en el zoológico del noroccidente de Quito.



Esta olinguita, cuenta Araujo, llegó a Guayllabamba cuando aún era una cría lactante. “La alimentaron con biberón acá en el zoológico, pero ya se acostumbró a estar con los humanos, entonces tenemos que cuidarla acá”. Loly puede ser visitada en la zona de animales nocturnos.



Como Loly, muchos de los animales de las 64 especies que residen en las instalaciones del Zoológico de Quito no pueden ser reintroducidas a su hábitat natural. Así que se convierten en una especie de “portavoces” de su especie, relata Araujo. Al exponer los casos a la gente, se espera que la población tome conciencia sobre el daño que causan el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.



Cuando un animal llega al zoológico pasa por un periodo de cuarentena. Si fueron víctimas de tráfico se hacen evaluaciones con el fin de determinar si pueden ser reinsertados de forma inmediata en la naturaleza. Sin embargo, como en el caso de Loly, si los animales fueron tratados como mascotas, su reinserción es muy compleja y es casi imposible que vuelvan a su hábitat.



No todas las especies que llegan al zoológico terminan haciendo de este su hogar. El clima de Guayllabamba se caracteriza por ser seco y, por lo tanto, no siempre apto para todos los animales. Por ello se busca un centro de rescate en el país que tenga unas condiciones similares a las que la especie está habituada. “Es más fácil que se adapten a un clima similar”, indica Araujo. En el 2017, más de 60 animales fueron reinsertados en la naturaleza.



EL COMERCIO, tiene para sus lectores cuatro pases al zoológico de Guayllabamba. Estos serán sorteados el próximo 25 de julio del 2018 entre las personas que contesten correctamente las preguntas de la siguiente trivia.



Quienes respondan correctamente todas las preguntas deberán llenar un formulario que aparecerá al final de la trivia. El sorteo se realizará en las instalaciones de EL COMERCIO y los ganadores serán contactados para coordinar la entrega de su premio.