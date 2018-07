¿Por qué está triste el papá de Meghan Markle?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El padre de Meghan Markle teme haber arruinado la relación con su hija y el príncipe Harry por no haber asistido al enlace real.

Amigos cercanos al ex director de iluminación de cine revelaron al medio de comunicación The Mirror que el padre de la duquesa de Sussex se queja que hace mucho tiempo no habla con Meghan.



"Creo que ahora se cansaron de mí. Creo que la relación está perdida para siempre", declaró tristemente a sus allegados.



Markle, de 73 años, ha perdido las esperanzas de mejorar su vínculo con Meghan y cree que el resto de la familia real británica tampoco lo acepta.



El comportamiento de Thomas Markle en los días previos al enlace real le generó muchos problemas mediáticos a Meghan Markle y no ayudó a establecer una buena relación con la nueva familia de su hija.



Días antes de la boda más esperada del año, trascendió un acuerdo económico que realizó el padre de la duquesa con una agencia de paparazzi para que le sacaran unas fotos. Luego los hermanastros de la exactriz estadounidense hicieron declaraciones a la prensa en las cuales criticaban a la prometida del príncipe e incluso le pedían que no se case con ella.



Finalmente y a pesar de todas las piedras en el camino, el 19 de mayo el príncipe Harry y Meghan Markle contrajeron matrimonio en la Capilla St. George.



El padre de la novia no asistió al evento ya que debió someterse días antes a una cirugía de corazón y fue el príncipe Carlos quien asumió el rol del padre y la llevó al altar.