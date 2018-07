La triste historia que la película 'Matilda' esconde en su dedicatoria

LEA TAMBIÉN

Hacia finales de 1996, Danny DeVito llevó a la taquilla universal uno de los 'storylines' más conmovedores de la industria con 'Matilda'. La adaptación cinematográfica de la obra homónima, que el escritor noruego Roald Dahl mentalizó, permanece en la memoria colectiva como la historia de la ávida pequeña, de cinco años, que desarrolla habilidades cognitivas y lazos amistosos aun sin el apoyo de sus padres y la persecución de una malvada directora estudiantil. La emotividad y los momentos tristes que se retratan en la película también alcanzaron a su protagonista, Mara Wilson.

Aunque los créditos finales de una cinta cinematográfica no captan la atención del público, 'Matilda' es un caso especial. "Una película de Danny DeVito para Suzie Wilson" aparece en la pantalla al terminar el filme. El 26 de abril de 1996, la madre de la protagonista perdió la batalla contra el cáncer de mama, solo un par de meses antes del estreno.



El rodaje de 'Matilda' culminó en en abril de 1995, por lo que Mara Wilson pudo acompañar a su madre en el último año de su vida.

La pequeña actriz norteamericana recibió el apoyo de quienes representaron a sus padres en la ficción: DeVito y Rhea Perlman. "Tenía ocho años. Fue un golpe duro...y fueron muy amables. Mientras mi madre yacía enferma en el hospital, ellos me invitaban a comer y me cuidaban", comentó Wilson a medios estadounidenses.



Quizá el episodio de la pérdida maternal alejó a Wilson de la actuación, aunque su siguiente protagónico llegó con 'El hada novata', en julio de 1997. La joven actriz no pudo trazar una carrera sólida en la industria del entretenimiento.

Desarrolló depresión y ansiedad durante su adolescencia. Años después, logró superar su quebranto emocional y se unió al proyecto 'Urok', cuya propuesta raíz es ayudar a jóvenes y adolescentes que padecen trastornos mentales.



Wilson retomó su carrera con pequeños papeles en el cine y se integró al mundo de las letras con 'Where am I now?', un libro en el que cuenta las dificultades y la presión que implica ser una niña prodigio.