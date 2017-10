Tribunal indio anula matrimonio infantil gracias a viejas fotos en Facebook

Un tribunal indio anuló un matrimonio infantil aceptando como prueba las fotografías que varios amigos del novio colgaron en Facebook de la ceremonia, que tuvo lugar hace siete años, explicó este 13 de octubre del 2017 a Efe una fuente de la organización no gubernamental Saarthi Trust.

El tribunal anuló el pasado día 9 de octubre el matrimonio, tal y como había solicitado Sushila Bishnoi, que hoy tiene 19 años y fue obligada a casarse en 2010 cuando tenía 12 años en el estado Rajastán (noroeste).



Bishnoi se casó pero no fue a vivir con su marido hasta cumplir la mayoría de edad, en 2015. Un año después se escapó y comenzó un litigio judicial en el que tenía todas las de perder.



"La casaron en 2010 cuando tenía 12 años y en 2015 su familia la envió a la residencia (de su marido, Naresh) a pesar de sus protestas", precisó Kriti Bharti, de la ONG Saarthi Trust, que lucha contra el matrimonio infantil en la India.



Durante el juicio, la joven tuvo que enfrentarse a su marido, quien negó que la boda se hubiese celebrado en 2010 y dijo que "en aquella ocasión solo se había hablado sobre el compromiso", precisó Bharti.



"Para que el juez pudiese anular la unión necesitábamos probar que tuvo lugar", explicó la activista.



Fue ella quien encontró varias fotografías, publicadas en Facebook hace siete años por los amigos del marido, que fueron aceptadas como prueba por un tribunal de familia de Jodhpur.



Sushila reside en una casa de acogida del Gobierno y ha podido retomar sus estudios, aunque no podrá volver a su casa original porque no cuenta con el apoyo de su familia, algo habitual en la India en estos casos.

El matrimonio infantil está prohibido en la India, pero todavía está ampliamente extendido en el país, donde el 27% de las niñas se casan antes de alcanzar los 18 años, porcentaje que llega a ser del 40% en áreas rurales.



La noticia de la anulación del matrimonio llega tan solo dos días después de que el Tribunal Supremo de la India afirmase que mantener relaciones sexuales en el matrimonio cuando la esposa tiene menos de 18 años es constitutivo de un delito de violación, al estar consumándose un acto sexual con una menor.