'Star Wars' presentó el tráiler oficial de 'Los Últimos Jedi'

Faltan dos meses para que 'Los Últimos Jedi', la próxima entrega de la saga 'Star Wars' llegue a la pantalla grande y el filme ya despierta una gran expectativa entre los seguidores de las películas. Ayer (9 de octubre de 2017) se difundió en YouTube el tráiler oficial de la película, que en 12 horas suma más de ocho millones de reproducciones.

El clip tiene una duración de dos minutos con 34 segundos. En su inicio muestra cómo Kylo Ren (Adam Driver)- hijo de Han Solo (Harrison Ford) y Leia Organa (Carrie Fisher)- se pasa al lado oscuro de la fuerza. "Cuando te encontré vi un poder crudo y salvaje. Y más allá de eso, algo verdaderamente especial", son las primeras palabras que se escuchan en el video.



La frase le pertenece al Líder Supremo Snoke (Andy Serkis), personaje del universo 'Star Wars' que fue presentado en el filme 'El Despertar de la Fuerza' que llegó a la gran pantalla en el 2015.

La imagen cambia y muestra a Rey (Daisy Ridley) con un sabe láser. Se entrena junto a Luke Skywalker (Mark Hamill) quien se ve asombrado por el poder de la fuerza en la joven. "He visto esta fuerza solamente una vez antes. No me asustó lo suficiente en ese entonces, sí me asusta ahora", reconoce el caballero jedi.



Luego, se ve nuevamente a Kylo Ren, esta vez piloteando una nave que podría destruir otra en la que se transporta su madre Leia. Esto, según dice el en video le permitirá "convertirse en lo que está destinado a ser"



En este momento del tráiler aparece la primera imágen de Fisher- fallecida el 27 de diciembre del 2016- en el nuevo filme, cuyo rodaje finalizó antes del deceso de la actriz.



Las imágenes también muestran a Fin (John Boyega) en un enfrentamiento con el que fue su lider, el capitán Phasma.



Al final, el tráiler muestra a Rey hablando con Kylo Ren. "Necesito a alguien que me muestre mi lugar en todo esto", le dice la joven. Luego, él le extiende su mano.

El adelanto del filme se difundió durante el medio tiempo de un partido de fútbol americano. En Estados Unidos, la preventa de entradas para el estreno del 15 de diciembre de 2017 ya se encuentra habilitada.



A 12 horas de su difusión, el tráiler de 'Los Últimos Jedi', la novena entrega de las películas de 'Star Wars' se encuentra en la primera posición de las tendencias de YouTube.

Video: YouTube, cuenta: Star Wars



Horas antes de la presentación del tráiler, en las redes sociales de 'Star Wars' se difundió un nuevo póster de la película. En Facebook, la imagen alcanzó más de 53 000 reacciones en 14 horas, tiene 2 300 comentarios y más de 18 000 compartidos.