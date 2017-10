Traficantes de supuesto cuadro de Dalí lo ofrecían por USD 5 millones

Los traficantes del cuadro 'Retrato de la señora James Reeves', probablemente el original del pintor español Salvador Dalí y que fue recuperado por la Policía libanesa, ofrecían la obra por USD 5 millones, dijo hoy (19 de octubre del 2017) el portavoz de las Fuerzas de Seguridad Interior, Joseph Mousallem.

Mousallem aseguró que el lienzo, recuperado el pasado día 15 después de haber sido "robado en un país vecino", "fue ofrecido a una señora libanesa que reside en Francia".



Según su relato, la potencial compradora, cuya identidad no fue revelada, "mostró (la pintura) a un experto que le advirtió de que era un cuadro robado".



La mujer llamó entonces a su representante en el Líbano quien, a su vez, contactó con la aduana, que dio la voz de alarma sobre el posible intento de venta de una obra de arte robada.



La Oficina Contra el Robo Internacional abrió entonces una investigación junto con la fiscalía libanesa, explicó Mousallem.



Según su relato, el lienzo que fue pintado por Dalí en 1954, estaba en posesión de un ciudadano sirio que lo había comprado anteriormente a un iraquí.



Mousallem, que no precisó en qué país había sido robada la obra, agregó que en la operación se incautaron también de un número indeterminado de piezas arqueológicas provenientes de Siria e Irak.

Vista del cuadro 'Retrato de la señora James Reeves', un original de pintor español Salvador Dalí en Beirut (Líbano) hoy, 18 de octubre de 2017. EFE



El cuadro fue hallado en la vivienda de uno de los tres ciudadanos sirios detenidos por las autoridades, en el barrio beirutí de Aramoun, en el centro de la capital libanesa.



El portavoz de Interior apuntó que la pintura fue examinada por un experto, sobre el que no ofreció más detalles, a petición de la Fiscalía y detalló que este ratificó que "las medidas, la firma de Salvador Dali sobre el lienzo, así como una que hay detrás del cuadro son verdaderas".



No obstante, las autoridades judiciales "iniciaron contactos a nivel internacional para confirmarlo", subrayó Mousallem.



También indicó que en la operación fue clave la intervención de una persona que se hizo pasar por "comprador, asegurando que había obtenido informaciones sobre dicha obra de la libanesa, que reside en Francia".



'El retrato de la señora James Reeves' fue pintado en 1954 y, según la página web de la Fundación Salvador Dalí, que tiene catalogada la pintura, esta fue subastada por la galería Christies, de Londres, el 10 de diciembre de 1997.



En un correo electrónico, la responsable de comunicación de la fundación Gala-Salvador Dalí, Imma Parada, indicó ayer que "debería analizarse la pintura físicamente para saber si la recuperada por la Policía es exactamente la misma" que la que tienen ellos catalogada.



Además, precisó que "la Fundación Dalí no tiene información sobre su ubicación actual desde que se subastó en Christies".