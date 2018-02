La tradición oral montuvia en un taller

Un taller de amorfinos y tradición oral realizó la Casa de la Cultura en el cantón Pedernales, a inicios de esta semana.

Decenas de ciudadanos involucrados en la danza, el baile y teatro asistieron al taller que estuvo dirigido por Raymundo Zambrano, quien habló sobre el amorfino y la tradición oral como cultura del montuvio manabita.

El encuentro fue en el auditorio de la extensión de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí“El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía”, o “desde aquí te estoy mirando cara a cara frente a frente, sin poder decirte lo que mi corazón siente”, fueron algunos de los versos que se escucharon.



Estas coplas fueron citadas por Zambrano en su intervención, quien dijo a los presentes que se debe ser creativo y no dejar morir la tradición ancestral que pregonaron los montuvios en la provincia.



Héctor Palma, coordinador de la extensión de la CCE en Pedernales, manifestó que este taller fue de gran importancia, pues les permitió conocer la historia del amorfino y las técnicas para poder crear y mantener este arte.



Palma aseguró que en muchos casos sirvió para galantear, elogiar, tanto la belleza del ser humano como hacer agradable el diálogo que se tenía hace décadas. “Lo que hemos presenciado lo pondremos en práctica, necesitamos una reconstrucción cultural de manera urgente y no solo en Pedernales sino en la provincia”.



Fidel Intriago, presidente de la CCE en Manabí, dijo que esta actividad fue parte del proceso de revalorización de la tradición oral.



Dijo que la cita fue parte de los eventos que giran en torno a la declaratoria del amorfino como Patrimonio Sonoro del Ecuador, que es uno de los objetivos de la administración de la CCE en la provincia.



“Se busca reivindicar el amorfino como poesía popular, género musical y baile popular, para que la gente aprenda de qué manera se construye un amorfino, y sobre todo para que se puedan crear nuevos y así este arte no muera”, expresó Intriago.



Luego del taller, el cineasta manabita Jonathan Gines hizo una presentación.