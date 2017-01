Banda ecuatoriana estará en uno de los festivales de metal más icónicos del mundo, 70 000 Tons Of Metal

La banda ecuatoriana de doom metal Total Death ha sido seleccionada para participar en 70 000 Tons Of Metal, uno de los festivales metaleros más icónicos de la escena global. El espectáculo será llevado a cabo en un crucero que partirá desde Fourt Lauderdale (Florida) el próximo 2 de febrero de 2017, hará una parada en la ciudad de Labadee (Haití) y regresará al mismo puerto estadounidense el 6 de febrero.

El mega concierto a bordo de la embarcación The Indepence Of The Seas incluirá bandas reconocidas a nivel mundial como Anthrax, Arch Enemy, Amaranthe, Nile, Anhilator, Kamelot, Haggard, Orphaned, Avatarium, Axxis, entre otras.



Total Death, fundada en 1991, tiene ya 25 años de trayectoria en la escena metalera ecuatoriana. Ider Farfán y Danny Molina fueron los fundadores mientras estudiaban todavía en el colegio en Quito. Al momento, la banda ha sacado cinco discos de larga duración.



‘Inmerso en la Sangre’, editado en 2014, es el último trabajo del grupo y será presentado justamente en este festival. A nivel internacional, la banda ha participado en diversos conciertos en México, Perú, Colombia y Estados Unidos durante su trayectoria.



La noche del pasado domingo 15 de enero de 2017, los miembros de la banda recibieron la notificación de que habían sido seleccionados dentro del cartel. Al momento, es la única banda ecuatoriana que podrá participar en 70 000 Tons Of Metal y una de las tres bandas sudamericanas que se presentarán en la edición de este 2017.



“Estábamos con la expectativa porque sabíamos que estábamos dentro de los candidatos, pero no podíamos decir nada al respecto. Recibir la noticia de la confirmación fue para nosotros algo sumamente gratificante porque es algo a lo cual aplicamos hace un año y es un proceso de selección súper intenso”, asegura Luis Fernando Orquera, vocalista y guitarrista de Total Death. Agrega que este festival, dentro de la escena del metal, “es como si fueras seleccionado para las Olimpiadas”.



70 000 Tons Of Metal “es una fiesta, no solo en el aspecto de la música. Hay actividades para toda la gente que está a bordo”, menciona Orquera. La alfombra roja, asegura, no existe en esta embarcación. Es decir que tanto músicos como fans comparten un mismo espacio a bordo del crucero y pueden interactuar con naturalidad. “Es una cercanía muy grata con la gente que es parte del evento”.



Los integrantes de Total Death son el baterista Danny Molina, el vocalista y guitarrista Ider Farfán (ambos miembros fundadores), el bajista Carlos Moreno y Luis Fernando Orquera, quien se desempeña también como vocalista y guitarrista.