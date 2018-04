La 'tortuga punk', una de las especies más exóticas en peligro de extinción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Su pelo verde de 40 centímetros, le da el aspecto punk que la hace uno de los reptiles más inusuales. Esta especie es conocida como la tortuga del río Mary, (nombre científico, Elusor macrurus) porque solo se puede encontrar en las aguas saladas de este río, en Queensland Australia.

La cabellera color verde, es en realidad algas que le crecen en la cabeza para camuflarse. Pero su pelo no es la única característica que la hace exótica, también su capacidad para respirar por sus órganos sexuales y los cuernos carnosos que le crecen debajo de la barbilla.



Además,'la tortuga punk', puede permanecer hasta tres días debajo del agua sin salir a la superficie, según se explica en el medio español PlayGround.



Pese a su rudo aspecto, su naturaleza dócil la hizo popular y objeto de captura para venderla como mascota en los años 60 y 70. El sitio de noticias Gizmodo indica que "cada año fueron enviadas 15 000 crías a las tiendas de animales de Australia".

Video: YouTube, cuenta: Australian Geographic



Esta tortuga no se reproduce hasta que no cumple los 25 años, por lo que el robo de los huevos y las constantes capturas para venderla como mascota, han reducido drásticamente su población.



En este sentido, el sitio de noticias The Guardian indica que la especie se ubica en el puesto 29 en la lista Evolutionarily Distinct y Globally Endangered (Edge) de los reptiles de la Sociedad Zoológica de Londres.

La población de la especie Elusor macrurus, redujo drásticamente por la captura para venderla como mascota por su peculiar aspecto y su naturaleza dócil. Foto: Tomada de edgeofexistence.org

Las listas Edge se han publicado previamente para anfibios, aves, corales y mamíferos, lo que ayuda a orientar las prioridades de conservación de las 100 especies en mayor riesgo. Las especies reciben un puntaje que combina el riesgo de extinción con su aislamiento evolutivo o singularidad.



En PlayGround se cita a Rikki Gumbs, coordinador de Edge, quien sostiene que la lista de reptiles de Edge "destaca lo únicas, vulnerables y sorprendentes que son realmente estas criaturas. Si perdemos estas especies, no quedará nada parecido a ellos en la Tierra”.