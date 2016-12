La tormentosa confesión de George Michael: del escándalo del baño a revelar su homosexualidad

El cantante, fallecido a los 53 años el domingo (25 de diciembre del 2016) mantuvo su identidad sexual en secreto durante largos años, hasta que el escandaloso arresto en un baño de Los Ángeles en 1998 reveló al mundo su verdadera orientación. Entonces cambió su postura acerca de la imagen que quería dar ante el mundo.

En abril de ese año, el cantante acudió a un parque en el que ya se habían realizado detenciones a homosexuales por exhibiciones íntimas en zonas públicas.

Michael, de 34 años, fue arrestado por un policía que estaba vestido de civil. Según el informe oficial, el artista violó el código penal al realizar un "acto lascivo". Aunque indicaron que estaba solo, argumentaron que "sabía que estaba siendo observado" cuando se desarrolló la escena. "Creemos que supo que había otro individuo que entró al baño y estaba al tanto de su presencia", añadieron.



Michael quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 500, pero vivió ese escándalo como una liberación. En una entrevista de 2007 al diario británico The Independent, la estrella pop dijo que ocultar su sexualidad lo hacía sentir un fraude y que el arresto fue en su subconsciente un acto deliberado.



Como destacó el periodista Johnny Lieu en Mashable, "para muchos niños crecidos en los 90, él fue una de las primeras personas públicamente gay que conocieron", en una época en la que los miembros de la comunidad LGBT en muchos casos seguían siendo discriminados. Para todos ellos, George Michael fue mucho más que una simple celebridad y lloraron su muerte en las redes sociales.

"George Michael comenzó la lucha en contra del sida/VIH mucho antes que fuera popular. Salió del closet mucho antes de que fuera fácil, fue un pionero LGBT"



Aunque, antes de convertirse en un símbolo de los derechos de la comunidad LGBT, al propio Michael le llevó años revelar su identidad sexual.



En 2007 habló también sobre la dificultad de mantener el secreto sobre la propia orientación sexual. Según contó entonces, el artista no se animaba a salir del closet para proteger a la madre de los temores sobre el sida, una enfermedad que en ese momento se ligaba principalmente a los homosexuales.



Aunque a algunas personas les había revelado la verdad cuando tenía 19 años, incluida a una de sus hermanas, finalmente siguió el consejo de los amigos que le recomendaban no decírselo a sus padres.



Michael, sin embargo, se arrepintió de esa decisión.



"Ojalá lo hubiera hecho público entonces. No creo que hubiera tenido la misma carrera -mi ego podría no haber estado satisfecho en algunas áreas- pero creo que hubiese sido un hombre más feliz".