El Top Tour, un show de tres horas con un estilo novedoso

La música y la nacionalidad fueron dos factores comunes para que los cantautores ecuatorianos Juan Fernando Velasco, Martín Galarza y Dou­glas Bastidas se unieran a través del proyecto Top Tour, una iniciativa que surgió hace un año, cuando los tres coincidieron en un concierto en Nueva York, Estados Unidos.

Según Velasco, la propuesta inicial fue llevar 10 de las canciones más exitosas de cada uno, para que todos las interpretaran en el escenario. “Ya llevamos 10 shows y la gente quiere oír más canciones, por eso hemos extendido la presentación hasta por tres horas”, explicó el también intérprete de Chao Lola y Para qué no me olvides.



Según AU-D, el éxito de esta nueva propuesta de entretenimiento es el trabajo en equipo y la confianza que tienen en decir qué no les gusta y cambiarlo por algo más consensuado. “Como nos conocemos tanto, sabemos trabajar en equipo. Desde el primer ensayo en Ibarra, todo fluyó”, destacó el autor de Tres notas, tema que para el Top Tour fue grabado con las tres voces, para saber qué acogida tuvo entre la gente y despertar curiosidad de cómo sería su concierto.



“Cada uno tiene características que aportan y lo mejor es que ninguno se cruza con el otro. Esa interactividad nació de la casualidad y con el pasar de los conciertos. Ahora sabemos hasta el momento cuando vamos a bromear”, añadió AU-D, entre risas.



Para Douglas Bastidas, además de establecer un ‘setlist’ que aborde los temas más exitosos de los artistas, la clave fue formar un grupo musical que le dé una interpretación diferente a cada canción. “Desde el inicio me encantó este ensamble musical. Los tres estamos para todas las canciones y, por ende, existe una interpretación diferente en cada canción. Nunca van a escuchar un Morí (canción de su autoría) en la voz de Juan Fernando, solo se lo puede hacer en este show”, explicó el ex-Tranzas.



Para acompañar al concierto, se contrató al argentino Carlos Juárez, para que diseñe el escenario y las luces. “Queremos que tengan una experiencia de un show de talla internacional”, explicó Bastidas.



La banda que acompañará a los artistas la conforman Danilo Arroyo en la batería, Mauricio Vega en los bajos, Isaac Zeas en la guitarra, Miguel Gallardo en los teclados, Esther Chiriboga en los coros y ‘Tato’ Mora en la percusión.



El Top Tour se presentará mañana en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, el sábado estará en el coliseo Jefferson Pérez de Cuenca, en Quito estarán el 7 de julio en el Ágora de la Casa de la Cultura. Seis días después se presentarán en el coliseo Santiago Fernández de Loja. Cierran su gira nacional el 15 de julio en Machala. Las entradas para estos conciertos están disponibles en la página de Ticketshow.