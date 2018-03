Captan al tiburón más grande del mundo debajo de un barco de turistas

El fotógrafo profesional Tom Cannon fue el autor de la fotografía que se viralizó en redes sociales e impactó a muchos por el tamaño gigantesco de la criatura marina retratada debajo de un pequeño barco de turistas en la costa oeste de Australia.

Cannon, de 26 años, se dedica a retratar la vida submarina. Algunas de sus fotografías han llegado a la reconocida revista National Geographic, pero esta última ha causado furor, pues se trata del tiburón más grande del mundo y que dificilmente sale a la superficie, por lo que captar su imagen representa un reto.



La foto ha sido comparada con la portada de la película de Steven Spielberg 'Tiburón' (1975), por la similitud de la posición del gigante pez que parece querer tragarse el barco.



"El animal en la fotografía es llamado el tiburón ballena y es el pez más grande del planeta. Pasa la mayoría de su tiempo viviendo misteriosamente en las profundidades sin ser localizado por humanos, pero entre marzo y julio pueden ser vistos detrás del Arrecife de Ningaloo en la Bahía de Coral y Exmouth, Australia", dijo el fotógrafo, según indicó el medio Daily Mail.

Un ejemplar del tiburón ballena, la especie marina más grande del mundo. Foto: instagram Ocean Collective Media

"No estaba asustado. Nadamos mucho con estos muchachos muy tranquilos y la gente viene de todas partes del mundo para verlos", agregó. De hecho, la embarcación pertenece a la empresa Ocean Collective Media, que se dedica a realizar ese tipo de paseos.



El Rhincodon typus, es el nombre científico de esta especie que puede llegar a medir 12 metros y pesar aproximadamente 20 toneladas.

El fotógrafo aprovechó la oportunidad y compartió la foto con un pedido para cuidar los océanos a través de su cuenta de Facebook.



"Gracias por sus hermosas palabras, nunca había tenido la oportunidad de sacar una foto así. Me la paso nadando entre estos hermosos y relajados animales todos los días, y éste me dejó acercarme lo suficiente como para tomar la foto. Ayudemos a estos animales a mantenerse a salvo en las aguas, con unos pocos cambios de hábito: reciclemos, no usemos plásticos que se utilicen una vez. Pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia", dijo en la publicación.