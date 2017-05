‘The Walking Dead’ es la serie más vista en Netflix en el país

La empresa consultora de servicios de Internet en Estados Unidos, High Speed Internet, publicó el pasado 8 de mayo de 2017 un estudio acerca de las series más vistas a través de Netflix en los países del mundo donde se encuentra disponible el servicio de streaming.

Los resultados son diversos en cada país. En Ecuador, la serie más vista en la plataforma es ‘The Walking Dead’ de la cadena AMC, según las mediciones de High Speed Internet. Alrededor del mundo, el primer puesto en visualizaciones se lo lleva la serie de la BBC ‘Sherlock’.



En segundo lugar se encuentra la icónica serie cómica noventera producida por la cadena NBC, ‘Friends’. El tercer y cuarto puesto es para dos series originales de Netflix de gran éxito: ‘Narcos’ y ‘House Of Cards’, respectivamente.



El listado menciona también varios países latinos. En Argentina, por ejemplo, la serie más popular es ‘Grand Hotel’; en Bolivia, la comedia futurista ‘Futurama’; en Brasil es ‘Pretty Little Liars’; en Chile, Breaking Bad; en Colombia es ‘Carlos’, de RTVE; en México es la telenovela ‘Los Aparicio’; en Perú, ‘The Wonder Years’; en España, la más popular es ‘Narcos’; y en Venezuela, la telenovela colombiana ‘Pablo Escobar, el Patrón del Mal’.



Según menciona el informe, Netflix tiene a escala global un total de 70,5 millones de suscriptores a su servicio. Un 53% de estos se encuentran en Estados Unidos. Del porcentaje restante, la mayor parte de quienes pagan el servicio están en Canadá, Irlanda, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Puero Rico, Dinamarca y Noruega.