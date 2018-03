El New York Times publica obituarios de extraordinarias mujeres antes ignoradas

La novelista Charlotte Bronte murió en 1855, la poeta Sylvia Plath en 1963 y la fotógrafa Diane Arbus en 1971. Siguiendo el adagio de que más vale tarde que nunca, el diario The New York Times publicó sus obituarios este jueves 8 de marzo del 2018.

Los atrasados homenajes a estas grandes mujeres son parte de un proyecto bautizado 'Overlooked' ("Ignoradas") , lanzado por el Times para “ofrecer obituarios de mujeres significativas” que el periódico pasó antes por alto.



“Desde 1851, los obituarios del New York Times han sido dominados por hombres blancos. Ahora estamos agregando las historias de 15 mujeres extraordinarias”, dijo el Times sobre el proyecto, lanzado en este Día Internacional de la Mujer.



“Incluso en los dos últimos años solo uno de cada cinco de nuestros obituarios fue de una mujer”, dijo el diario.



The Times indicó que 'Ignoradas' se convertirá en un capítulo regular en la sección de obituarios.



Además de los de Bronte, Plath y Arbus, the Times publicó en línea los obituarios de otras 12 mujeres este jueves.



Entre ellas están Ida Wells, una periodista afro-estadounidense que hizo campaña contra los linchamientos; Qiu Jin, una poeta y revolucionaria feminista china, y Mary Ewing Outerbridge, que introdujo el tenis a Estados Unidos por 1870.

También figuran en la lista la estrella de Bollywood Madhubala; Ada Lovelace, considerada la primera programadora de computadoras del mundo, y la activista transgénero Marsha P. Johnson.