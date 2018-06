Los Beatles, en formato sinfónico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entre violines, chelos, flautas y clarinetes, el maestro Patricio Aizaga afinaba la interpretación de Yellow Submarine, en el auditorio de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (Fosje), durante uno de los ensayos previos a la presentación de The Beatles Sinfónico.

El concierto es un homenaje al grupo que dejó una huella imborrable en la música y en la cultura popular de todo el mundo. Se realizará este sábado, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la participación de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Quito, Orquesta de Colores Faces-Fosje, la banda de rock The Pickles, Coro Infanto Juvenil Fosje, Coro Mutualista Pichincha y un grupo de invitados especiales, dirigidos por el maestro Patricio Aizaga.



Serán alrededor de 200 artistas los que revivirán la beatlemanía con un repertorio de 25 obras musicales, incluyendo algunos mosaicos, en lo que será un repaso por los mejores temas de los Cuatro de Liverpool, en un formato sinfónico.



Para Aizaga la música de los Beatles es lo que se denomina “un clásico” por haber iniciado el estilo y armonía del pop como género y cultura en los años 60 del siglo pasado, pero también por “los colores que se utilizan en la armonía, las melodías de una belleza extraordinaria y la combinación con letras luminosas y composiciones bien logradas”.



Son virtudes que reconoce desde hace 34 años, cuando fue parte de otro tributo a la banda inglesa, tocando el corno francés en la orquesta dirigida por el maestro Julio Cármenes.



Aquellas partituras sirven ahora como base para el montaje de este nuevo tributo, que ha implicado un régimen muy exigente de ensayos, a los que se han ido sumando los coros y solistas, entre los que figuran Alexandra Cabanilla, Pancho Terán, Israel Brito, Sergio Sacoto, Anabel Naranjo, Guillermo Cepeda y John Peter.



Para Brito, por ejemplo, su relación con los Beatles empezó en su infancia, cuando And I Love Her fue la segunda canción que aprendió a tocar en la guitarra. El encuentro con este show sinfónico es también un aprendizaje musical más profundo de la banda, por lo que no descarta que influya en sus próximos trabajos.



Guillermo Cepeda admira a la banda porque hacían música con un sentido profundamente artístico, dejando en su vida y trayectoria “muchas alegrías”. Cepeda lidera Los Pickles, la banda rock que se integra al tributo y en el cual tendrá la oportunidad de cantar I want you y Let it be.



Brito dice que tiene la fortuna de interpretar Come Together, uno de sus temas favoritos, como solista. También habrá duetos, tríos y coros, durante el concierto en el que se rendirá un homenaje al equipo periodístico de EL COMERCIO asesinado en la frontera norte y que además busca recaudar fondos para la Fosje.



“Muchos niños y jóvenes han sido rescatados de caminos complejos, pero a través de la música, ahora tienen una segunda oportunidad. Es urgente que nos sumemos a este esfuerzo”, dice Brito.