Thalia sorprendió a sus fanáticos con un nuevo rostro

El saludo navideño que la cantante Thalía difundió en su cuenta de Instagram el pasado 24 de diciembre de 2017 causó sorpresa en sus seguidores. El video muestra a la intérprete de Desde esa noche con el rostro hinchado, lo que ha llevado a sus fanáticos a criticarla por 'abuso de botox' en la red social.

"Feliz Navidad amores míos. Mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones, muchas cosas lindas", desea la cantante en el video. En los comentarios del clip se puede apreciar las reacciones de sus seguidores. "Ahora sí me dejó sin palabras, ni como defenderla. Se hizo algo en la cara y no le favoreció mucho", dice un seguidor.



Otro indica que no sabe exactamente a qué proceso se sometió Thalía, "pero su cara se ve muy inflamada, sus labios muy gruesos. Se ve mucho mayor". Otro seguidor le dice "qué te pasó, estás hinchada. No te favoreció lo que te hiciste".





El video difundido por Thalía suma más de 552 450 reproducciones en dos días. Sin embargo, no es la única publicación en la que los fanáticos notaron un cambio. También el 24 de diciembre, la intérprete compartió una fotografía junto a su pareja Tommy Mottola y a sus hijos Sabrina y Matthew que se llenó de críticas



"Thalia, eres una mujer muy bella pero hay algo que es real, la edad es algo que debemos asumir con dignidad, lo que sea que te hayas hecho no lo hagas mas, se ve súper rara tu cara... no se ve bonito y llama la atención porque eres una mujer que no necesita nada de eso, o mejor dicho no lo necesitabas", comentó un seguidor

La cantante, que actualmente tiene 46 años, no ha confirmado o negado haberse realizado alguna cirugía.