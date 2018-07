Thalía sorprendió a sus seguidores con un excéntrico color de cabello

LEA TAMBIÉN

La cantante Thalía sigue dando de que hablar en las redes sociales. Esta vez, la mexicana sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un cambio de 'look, luego de teñir su cabello de color azul.

Con dos videos y una fotografía, Thalía compartió con sus más de 9,5 millones de seguidores de Instagram su nuevo aspecto. El primer clip fue difundido la noche del 1 de julio del 2018 y suma más de 252 734 reproducciones hasta las 11:00 de este 2 de julio.



Esta grabación se compone en su mayoría de fotografías, pero también tiene un video en el que Thalía dice "Hola mis vidas, hoy amanecí muy geisha, porque cada día es una pasarela", precisamente con esta última frase la cantante acompañó su publicación en Instagram.

En una imagen difundida también la noche del 1 de julio del 2018, la cantante mostró con mayor detalle su nuevo cabello. "Never feel blue... be blue" es el texto con el que la intérprete de Amor a la Mexicana acompañó la fotografía.



En inglés, la expresión "feel blue" se refiere a sentirse triste. La publicación alcanzó más de 100 000 'me gusta' en 14 horas.



La tercera publicación con la que Thalía compartió con sus seguidores su nuevo color de cabello es otro video en el que se puede escuchar como música de fondo su más reciente éxito No Me Acuerdo que interpreta junto con Natti Natasha

Hoy te quiero solo a ti. 💕💕💕💕💕💕 Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 1 Jul, 2018 a las 9:37 PDT

No es la primera vez que el aspecto de la intérprete mexicana genera revuelo en redes sociales. El pasado 7 de junio el 2018, la intérprete difundió en Instagram un tras cámaras del rodaje del videoclip del tema No Me Acuerdo. La instantánea se llenó de críticas hacia la cantante por el aspecto de su rostro y sus seguidores criticaron un exceso de bótox en su rostro.

El pasado 24 de diciembre del 2017, también en Instagram, seguidores de Thalía criticaron un video en la que se la veía con el rostro hinchado enviando un saludo por Navidad a sus fanáticos. Tras una lluvia de críticas, la cantante eliminó el clip de la red social.



Sin embargo, ese mismo día difundió una fotografía en la que aparece junto a su pareja, el empresario Tommy Mottola, y a sus hijos Sabrina y Matthew que también se llenó de críticas.

Thalía cumplirá 47 años el 26 de agosto del 2018.