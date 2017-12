Thalía y otras celebridades que han cambiado su rostro

Thalía es la última celebridad que ha sorprendido a sus fanáticos por su nuevo rostro. El pasado 24 de diciembre del 2017, la mexicana publicó en su cuenta de Instagram un video en el que saluda por Navidad a sus seguidores.

En el clip, sus fans notaron algo diferente en su cara y no dudaron en decírselo. "Ahora sí me dejó sin palabras, ni como defenderla. Se hizo algo en la cara y no le favoreció mucho", escribió un seguidor. Otro mencionó: "Qué te pasó, estás hinchada. No te favoreció lo que te hiciste".



Thalía no es la única que ha sido criticada por su apariencia. A continuación presentamos una lista de famosas que han estado en el ojo de la tormenta por el cambio drástico en su rostro.



Courteney Cox

El antes y después de Courteney Cox sin inyecciones en su rostro. Foto: Tomada de Infobae

En junio del 2017, la actriz que dio vida a Mónica en la serie ‘Friends’, admitió su descontento por el aspecto que tenía por el abuso del bótox: "Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Estaba tratando de evitarlo, pero eso me dio un aspecto falso".



La artista además reconoció que la decisión de llevar a cabo estas intervenciones en su rostro no fueron acertadas. "Necesitaba volver tener expresión en la cara", dijo la intérprete, que en otro momento de la entrevista admitió lo complicado que es envejecer, sobre todo en la industria de Hollywood.



Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones ha sido criticada por el uso excesivo de bótox lo que le ha hecho perder sus facciones naturales. Fotos: Instagram Catherine Zeta Jones

En octubre del 2017, Catherine Zeta Jones apareció en la entrega de Premios The Best, organizados por la FIFA. Allí la actriz llamó la atención de la prensa por su piel que lucía mucho más tersa, sus pómulos más marcados y su nariz más afilada.



En 2015, la delgadez y el rostro efecto muñeca de porcelana acapararon la atención de los medios de comunicación, durante la gala anual de la fundación Actors Fund en Nueva York.



Stockard Channing

Stockard Channing se ha inyectado bótox alrededor de los ojos para eliminar las arrugas y patas de gallo. Foto: captura

El rostro de Stockard Channing, de 73 años, que se hizo mundialmente famosa gracias a su papel de Betty Rizzo en la película de ‘Grease’, ha cambiado por completo. Según el diario El País, los ojos de la intérprete ahora son más grandes y brillantes que cuando era joven. La transformación se debe a una operación en la que se levanta el párpado y detiene la caída natural de la piel sobre los ojos.



De acuerdo con el medio, Channing además se ha inyectado bótox alrededor de los ojos para eliminar las arrugas y patas de gallo que aparecen en la comisura, un efecto que el maquillaje por sí solo no puede lograr.



Renée Zellweger



El rostro de la actriz Renée Zellweger causó revuelo por su drástico cambio. Foto: AFP

En el 2014, Renée Zellweger, la recordada actriz de la saga 'Bridget Jones' causó revuelo por el evidente cambio en su rostro. Su renovada apariencia provocó numerosos comentarios en la prensa, que lo calificaba de "irreconocible".



Aunque Zellweger nunca admitió que se haya operado, los medios dijeron que, al parecer, se había retocado las mejillas, los párpados y la nariz. La prensa aseguró, además, que la actriz se aplicó un tratamiento de bótox.



Meg Ryan

La actriz recurrió a un implante en el labio superior.

Ryan siempre fue considerada una mujer bella por sus rasgos delicados. Su sonrisa y sus ojos celestes permitieron que se gane la simpatía del público. Sin embargo, después de recurrir a un implante en el labio superior, relleno en los pómulos y bótox, quedó muy diferente a la bella actriz que fue.



Lindsay Lohan

La cirugía de aumento de labios no favoreció a Lindsay Lohan

Lohan, conocida por películas como ‘Lío de gemelas’, se ha practicado varias cirugías en el rostro, como rellenos, lifting, entre otros. Pero el aumento de labios ha sido el que menos le ha favorecido, según detalla el portal Eslamoda.