Textos escolares sobre La Mofle y El Miche estuvieron a cargo de la Universidad Andina

“Página 236 del Libro Lengua y Literatura. Ósea no te bastó con sangrarme... que ahora quieres que los niños me vean como algo malo??”. Eso se lee como tuit fijado, en la cuenta de esta red social de @MofleTv, personaje que nació en la serie La pareja feliz y que es caracterizado por la actriz Flor María Palomeque.

Además aparece una @MofleTvde la portada del texto de Lengua y Literatura, que utilizan niños de noveno grado de Educación General Básica. Así como una página titulada: “Comedia ecuatoriana: una ventana a la discriminación, sexismo y la intolerancia”.



“La producción televisiva ecuatoriana no se ha caracterizado por manejar el tema del humor desde una perspectiva estética y política. Juan Pablo Castro, especialista en cine, explica que la producción nacional ha recurrido constantemente a fórmulas facilistas que usan la exacerbación del cuerpo femenino y la discriminación permanente del otro (mujer, negro, travesti, gay), para hacer humor”. Eso se lee en el primer párrafo del libro en mención. El texto se grafica con una caricatura de La Mofle.



En la cuenta de Twitter del esposo de la actriz, Roberto Chávez, (@Roflo70), también se criticó el tema con estas palabras: “Barbarie revolucionaria, descomunal desacierto impresa con el hígado realza la lucha de una gran mujer en contra de lo inmoral…”. Y retuiteó el escrito de la cuenta de La Mofle, en cuyo perfil se aclara que La Mofle es ficción, "comentarios y análisis que realiza; algunos equivocados pero llenos de verdad, podrían afectar a las personas carentes de humor y bajo IQ”.

#TrollCenter se ha enfocados en mis faltas ortográficas y mi estilos d tuitear, pero sigo en los libros q Ete gobierno regala #QueDesgracia pic.twitter.com/8n7i5BiMz0 — MOFLETV (@MOFLETV) 4 de mayo de 2017

En estos días, otra página impresa en textos que utilizan los estudiantes ha sido criticada. Así se observa en el tuit de la expresentadora de Teleamazonas, María Josefa Coronel, quien escribió: “vergüenza”, con la foto de una página en la que aparece la cara del Miche, Carlos Michelena, actor ecuatoriano.

“Carlos Michelena, actor popular y humorista, no deja de sorprendernos con sus divertidas ocurrencias. El parque El Ejido, en Quito, es su teatro pero tmbién ha viajado por otros países llevando su teatro a la calle. “El Miche no pretende que con sus presentaciones la gente cambie de opinión, sino que simplemente reflexione sobre la política y los aspectos sociales como el desempleo, la enfermedad, la vejez, etc. El personaje de Lucho Mueckay, actor y coreógrafo ecuatoriano, la profesora jubilada Norma Lixta, busca mediante el humor dar a reconocer la cultura guayacense”.

Y se acompaña en la página un diario de reflexión, para que los alumnos expliquen por qué el teatro de la calle constituye una manifestación literaria y artística de un pueblo. También que respondan ¿por qué crees que actores como el Miche recurren al humor para criticar gobiernos y fenómenos sociales?”.



Sobre los dos personajes de los que se habla en libros del Ministerio de Educación, este Diario hizo algunas preguntas a esa Cartera. La respuesta fue que si bien, los textos son su responsabilidad, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, “las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares deben someterlos a un proceso de certificación curricular ante la Autoridad Educativa Nacional de manera previa a su distribución en las instituciones educativas”.



Las editoriales o autores independientes, que desean ser parte del proceso, son evaluados por pares tanto disciplinares como curriculares, por las universidades nacionales certificadas con categoría A, B, de acuerdo al Ceaaces, o profesionales del Ministerio de Educación.



Esa Cartera avala la comercialización de textos en escuelas y colegios particulares, si las editoriales obtienen una calificación de 100 sobre 100 puntos. Así son parte del proceso de licitación, en el que el Ministerio adquiere la cesión de derechos de impresión y reproducción de los textos escolares que se entregan a los estudiantes de las escuelas y colegios fiscales y fiscomisionales del sistema educativo nacional.



El Ministerio también respondió que "la Universidad Andina Simón Bolívar, de categoría A, estuvo a cargo de la construcción de la propuesta curricular para el área de Lengua y Literatura", además de los libros de texto y guías para el docente de todo el nivel de Educación General Básica, incluido noveno grado del área en mención, en el que aparecen La Mofle y el Miche.



Sobre el contenido de las páginas mencionadas, el Ministerio también respondió, vía email, que los libros mantienen el enfoque del currículo nacional, que asume en sus aprendizajes una posición crítica frente a toda forma de discriminación, exclusión o menoscabo de las personas, tanto de su ser esencial como seres humanos, como de su imagen e identidad personal y colectiva: sexual, de género, cultural, etc., así como la construcción de estereotipos o prejuicios tales como el machismo, el sexismo y el racismo.