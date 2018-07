La nueva y extraña teoría sobre el hundimiento del Titanic

LEA TAMBIÉN

Una nueva teoría del Titanic asegura que Jack, personaje que fue interpretado por Leonardo DiCaprio, viajó en el tiempo para hundir la embarcación.



La extraña hipótesis está basada en los errores históricos cometidos en el guión del filme de James Cameron de 1998.



La bizarra hipótesis es sustentada por escenas de la emblemática película en las que Jack presenta información imposible de saber en el momento en que transcurrió el trágico accidente .



La teoría se apoya en que Jack habla de cosas que todavía no existían en 1912 como por ejemplo, hace mención de la pesca en el lago Wissota, un lago artificial que fue creado en 1917, cinco años después de que se hundió el barco.



Jack también le promete al personaje de Rose encarnada por la actriz Kate Winslet que la llevará a una montaña rusa en el muelle de Santa Monica que fue construida cuatro años después del hundimiento del barco.



La apariencia del personaje de DiCaprio es otro elemento que utilizan para fundamentar que Jack viajó en el tiempo ya que su corte de pelo no es concurrente con la moda de la época. Tampoco lo es, la mochila que usaba el personaje, un accesorio que fue introducido recién en 1930.



El factor climático también ayuda a respaldar el concepto ya que el primer encuentro de los personajes tiene lugar en la cubierta del barco.



Rose está próxima a lanzarse al océano Atlántico pero Jack quien se encuentra en el lugar, la convence de no tirarse y le salva la vida. Teniendo en cuenta el frío que hace en la noches en abril no habría explicación lógica por la cual el personaje de Jack estuviera afuera sin nada que hacer.



La teoría establece que Jack tenía la misión de salvar a Rose y por eso se encontraba ahí esperándola. Según las especulaciones, Jack tenía que salvar la vida de Rose para lograr un objetivo mayor que era hundir el barco.



De acuerdo con los argumentos, Jack salvó a Rose quien pertenecía a la alta sociedad porque de no haberlo hecho, su suicidio hubiese causado revuelo y demorado el trayecto del barco ya que seguramente se iniciaría una búsqueda del cuerpo y entonces se podría haber evitado el trágico accidente.



La tragedia del Titanic fue noticia en todo el mundo y llevó al mejoramiento del sistema náutico y a la creación de la Guardia Costera. Es por esto que se cree que la misión final de Jack era prevenir una tragedia mucho mayor a futuro.

Otra hipótesis indica que el protagonista es en realidad el Capitán Jack Harkness de 'Dr. Who' y 'Torchwood' pero esto no sería posible ya que el personaje de Doctor Who fue creado después de la película de Cameron por lo cual no es probable que estén relacionados.