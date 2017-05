Javier Bardem, con furia taurina en la nueva Piratas del Caribe

El actor español Javier Bardem se inspiró en "la furia del toro herido" a la hora de encarnar al nuevo villano de “Piratas del Caribe” para la quinta entrega que se estrena la semana próxima.

“La venganza de Salazar” es la nueva secuela de la lucrativa saga caribeña de Disney que ya lleva cosechados USD 3 700 millones desde la primera entrega en 2003 y que fue rodada en Australia en 2015 casi íntegramente en estudios.



Johnny Depp interpreta por quinta vez al excéntrico Jack Sparrow, el pirata rebelde adepto a la bebida, con los dedos cubiertos de anillos y párpados maquillados de negro.



En estas nuevas aventuras condimentadas con humor y toques de cine fantástico, efectos especiales omnipresentes y presupuesto gigantesco -unos USD 320 millones- el pirata se enfrenta a un temible enemigo, el capitán fantasma Salazar, encarnado por el español oscarizado que debuta en la saga.



Con la boca ensangrentada, la cabeza herida y los cabellos al viento -una composición que demandó entre dos y tres horas de maquillaje diarios- el actor canario de 48 años se metió en las botas de este excapitán de la corona española.

Recorre el Caribe al frente de una tripulación de muertos vivientes y aspira a vengarse de quien causara su desdicha, Jack Sparrow, para liberarse de la maldición de errar eternamente por los mares.



Para interpretar a este personaje movido por la furia, Javier Bardem, especialista en papeles de villano -ya lo hizo en “Skyfall” de James Bond y como asesino implacable en “No Country for Old Men” de los hermanos Coen- dice haberse inspirado en “el toro herido que busca vengarse en la arena”.



“Aquellos toros que tienen el estoque clavado, las banderillas, y que sangran, pero conservan la furia como única escapatoria”, dijo el actor en un encuentro con periodistas en el parque Disney, en las afueras de París.



¿Orgulloso de ser un actor español exitoso en Hollywood? Bardem dice que se siente sobre todo español “cuando juegan al fútbol y ganan el Mundial”. “Pero fuera de eso, no me importa demasiado de dónde somos, todos deberíamos aflojar un poco con los nacionalismos”.

Ningún problema con Johnny Depp



Para Javier Bardem, que recibió un Oscar en 2008 por su papel en “No Country for Old Men” , interpretar al malo de “Piratas del Caribe” era algo muy distinto a hacerlo para un filme de los hermanos Coen, porque ahora “se trató de entretener”.



“Es otro tipo de película”, explica. “Aquí el personaje es más pintoresco”, destaca el actor, que rodó en estudios “sin jamás ver el mar, un verdadero desafío”.



Kaya Scodelario (de la serie "Skins") también debuta en la saga, en el papel de la joven astrónoma Carina Smyth, al igual que Brenton Thwaites ("The Giver") en el rol del joven héroe Henry Turner. Son los aliados de Jack Sparrow en la búsqueda del legendario “Tridente de Poseidón” que le otorgará el poder absoluto en los mares.



El ex-Beatle Paul McCartney aparece como pirata, mientras que la dirección fue confiada a dos nuevos realizadores, los noruegos Joachim Ronning y Espen Sandberg ("Bandidas", "Kon-Tiki").

Según la revista especializada norteamericana Hollywood Reporter, Johnny Depp no fue fácil de dirigir, a causa de sus constantes retrasos, problemas de alcohol y dificultades conyugales con su exesposa Amber Heard.



“No tuvimos problemas”, se limitó a asegurar Joachim Ronning, afirmando que rodaría “sin dudar” un eventual sexto episodio. “Creo que ellos [la producción] van a esperar a ver los números de taquilla”, estimó por su parte el actor Geoffrey Rush.



“La venganza de Salazar” se estrena el 24 de mayo en Colombia, el 25 en España, Argentina, Brasil y Chile, y el 26 en México.