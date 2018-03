Telemundo y Netflix revelan primeras imágenes de la serie sobre Luis Miguel

La cadena hispana en Estados Unidos Telemundo y la plataforma Netflix revelaron hoy (16 de marzo del 2018) las primeras imágenes de la producción 'Luis Miguel, la serie', protagonizada por el actor mexicano Diego Boneta.

En los cinco fotogramas publicados se ve a Boneta encarnando a la estrella de la música mexicana en el escenario y el estudio de grabación, así como al español Óscar Jaenada, que interpreta al padre del cantante su padre, Luis Rey, y Camila Sodi, que hace del gran amor de Luis Miguel en la serie sobre su vida.



Antes de meterse en la piel del astro mexicano, la trayectoria de Boneta incluía créditos en las series 'Rebelde', '90210' y 'Scream Queens', así como papeles en las películas 'Rock of Ages' (2012) y 'Pelé: Birth of a Legend' (2016).



En las primeras imágenes de esta serie que presenta la historia oficial autorizada de la vida del reconocido cantante se ve además a Paulina Davila como la primera novia de Luis Miguel y JuanPa Zurita como Alex, el hermano del músico.



Esta serie, que estrenará Netflix este año en América Latina y que en Estados Unidos y Puerto Rico emitirá Telemundo, narrará la vida de Luis Miguel desde su infancia hasta que se convirtió en un icono de la música.



La producción mostrará los difíciles momentos que vivió Luis Miguel, como la desaparición de su madre y la dolorosa ruptura con su padre y manager, del que descubre detalles "siniestros".



Todo ello mientras su carrera musical crece hasta convertirle en un artista multi-platino y galardonado con el premio Grammy, así como su vida amorosa y sus excesos, explican las compañías en un comunicado.



"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida y muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar yo mi propia historia", aseguró el cantante en un comunicado previo.



Luis Miguel dice que está "preparado para recorrer todos los aspectos" de su pasado que "han generado tantas preguntas y especulaciones".

"Los fans se van a sorprender y podrán acompañarme en este viaje emocional que ha formado a la persona y al artista que soy", dijo.