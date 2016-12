Cuatro días de tatuajes, ropa y música

El estudio Akel Arte presenta desde este jueves 15 de diciembre de 2016 el Tattoo Fest 3, un encuentro que fusiona arte corporal, música en vivo, diseño independiente, desfiles de moda y muestras ‘pin-up’. El Centro Cultural del Parque Itchimbía contará con estands y escenarios para cada actividad y tendrá, además, un área para los niños, con caritas pintadas, globos y actividades gratuitas.

La inauguración es este jueves, a las 13:00, con la participación del chamán estadounidense Phil Meyer. De acuerdo con Eikel Huera, organizador del evento, Meyer hace muestras corporales que vinculan al arte corporal con la parte espiritual.



“Hoy hay una ceremonia en la que existe una introducción a la parte espiritual que representa el tatuaje. Meyer viene con una visión contemporánea por las investigaciones que ha realizado y va a enseñar a las personas a ver el tatuaje como algo profundo, no como un artículo comercial”.



Un total de 36 estudios ecuatorianos (de Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Ibarra, Otavalo y Morona Santiago) y 10 tatuadores de Estados Unidos, Colombia, México y Perú formarán parte del Tattoo Fest 3. Cada día, el encuentro arrancará a las 10:00 y la entrada será gratuita hasta las 13:00. A partir de esa hora y hasta las 19:00, el ingreso tendrá un costo de USD 5 por persona.



Según Huera, también habrá espacios donde se dictarán talleres, estos sábado y domingo, desde las 10:30. “Tatuadores estadounidenses dictarán talleres sobre las técnicas clásicas del tatuaje, ‘old shcool’ (técnica básica), el tatuaje dentro de la espiritualidad...”.



Como parte de las muestras musicales, habrá invitados nacionales para que pongan los sonidos en directo. Dentro del género electrónico estarán los ambateños Chill Out Café y los quiteños Esto es Eso y DJ 777, una de las primeras mujeres DJ de la capital. El grupo Chipote Chillón pondrá la cumbia y, dentro del rock, estarán los Dr. Frankenstein, que hacen performances relacionados con los zombies y lo gótico.



La Sastrería Loaiza presentará su línea de ropa que fusiona el estilo de sastre con la moda gótica. Habrá pasarelas a lo largo del encuentro con los nuevos diseños del ecuatoriano.



Otra de las actividades será el evento ‘pin-up’, movimiento que nació en Estados Unidos y que muestra gráficos de mujeres seductoras. En esta ocasión, se trasladará el estilo a modelos reales y una diseñadora otavaleña presentará sus vestidos basados en esta misma técnica. El domingo se premiará a la Chica Pin-Up.



En el Itchimbía se desplegará la denominada Tribu Feria, que reúne a diseñadores ecuatorianos que exhiben -y venden- artículos artesanales y originales. “El diseño se relaciona mucho con el tatuaje, porque de ahí parte el arte corporal”, dice Huera.



Desde Ibarra llegará un colectivo de motociclistas con motos hechas por sus propios integrantes. También se contará con una feria de comida, destinada a los productos orgánicos y tendrá una variedad de platillos veganos y vegetarianos. Cada día se premiará al mejor tatuaje en sus diferentes estilos y técnicas, como el ‘old school’, el puntillismo, el ‘new school’ y el denominado hiperrealismo, entre otros.