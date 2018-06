El tango cumple 83 años sin la voz de Carlos Gardel; Buenos Aires lo homenajea

LEA TAMBIÉN

Hay voces que no mueren nunca. Una de ellas, sin duda, es la de Carlos Gardel. El día en que me quieras, Por una cabeza y Volver, tangos poderosos y emblemáticos del cantante, siguen resonando en Latinoamérica aun después de que su voz se apagó hace 83 años. El 24 de junio de 1934 es una fecha que Medellín y sus seguidores no olvidarán jamás.

Murió en un accidente de avión en Medellín y la ciudad de Buenos Aires, donde vivió la mayor parte de su vida y donde está enterrado, le homenajea con música.



El Museo Casa Carlos Gardel, lugar que 'El Zorzal Criollo', como se lo conocía en el medio artístico, habitó entre 1927 y 1933 en la capital argentina, ofrece durante la tarde conciertos y actividades que se suman a las visitas que recibe su mausoleo del porteño cementerio de la Chacarita.



Los intérpretes Jacqueline Sigaut y Hernán Genovese revivirán canciones del 'Morocho del Abasto', barrio en el que se encuentra la casa museo, en un recital titulado Formato gardeliano y acompañados por el trío Dipi Kvitko, informaron fuentes del Gobierno local.



Para que los más pequeños conozcan al rey del tango, 'Gardel para chicos' les acercará su figura a través de la orquesta didáctica Somos Tango.

Charles Romuald Gards, que castellanizó su nombre a Carlos Gardel, se nacionalizó argentino en 1923 después de vivir desde su infancia en Buenos Aires, ciudad de la que es hijo predilecto.



Sobre su nacimiento hay dos teorías: la que sostiene que es originario de Tacuarembó (Uruguay) y nació entre 1883 y 1887, y la que defiende que era francés, de Toulouse, y vino al mundo en 1890.



Se marchó el 24 de junio de 1935, en pleno apogeo artístico y cuando gozaba de mayor fama, a causa de un accidente aéreo en Medellín, cuando la aeronave en la que iba chocó contra otra al despegar. Junto a él, murieron 16 personas más, entre ellos su guitarrista Guillermo Barbieri y el letrista Alfredo Le Pera.

Antes, había cimentado su carrera a base de éxitos que permanecen a través de los años, como Por una cabeza y Volver, así como con papeles cinematográficos.



En estudios franceses, grabó películas como 'Las luces de Buenos Aires', mientras que en Estados Unidos protagonizó clásicos como El día que me quieras y Tango Bar, ambas con la estadounidense de ascendencia española Rosita Moreno.

Aunque Gardel era conocido por sus canciones en la Argentina y parte de Latinoamérica, los largometrajes le dieron un reconocimiento internacional que llegó en la parte final de su vida.