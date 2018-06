El taller Pincel quiere vincular al arte con el público

LEA TAMBIÉN

Pincel es el acrónimo del Programa Integral de Cine, Estética y Lenguaje. Fue ideado por el cineasta ecuatoriano Tito Molina como un espacio de divulgación de contenidos artísticos y culturales.

El proyecto, dice Molina, busca romper con la desacertada idea de que el arte no es para todo el mundo. La iniciativa surgió a partir de un difícil momento laboral, que llevó al realizador manabita a ofrecer una serie de charlas, en cineclubes y centros culturales, en las que compartía con la gente su amor por el cine.



Las charlas empezaron a atraer a personas que percibían el arte como algo lejano, una barrera que se puede flanquear con momentos y espacios donde el cine, la música, la danza, la pintura, la literatura se conviertan en una actividad lúdica y emocionante.



“Al finalizar una charla, un señor ya mayor se me acercó y me dijo: Tito, no he entendido nada pero me voy fascinado”.



En esa anécdota se encierra precisamente el objetivo del proyecto, que no pretende ser una guía para “entender” el arte, sino para “sentirlo”.



Ese fue el punto de partida para crear una comunidad virtual que opera desde una ‘fan page’ en Facebook, que en apenas tres semanas ya supera los 2 000 seguidores. En este portal circula información con datos curiosos sobre artistas, como la japonesa Chiharu Shiota, quien usa hilos para crear esculturas, o fotogramas de películas de directores rusos o daneses que, acompañados con una trivia, buscan despertar la curiosidad de la gente.



Pero, además, Molina quiere llevar ese interés e interacción virtual hacia un espacio de encuentro real, a través de actividades de entretenimiento y formación permanentes.



La primera actividad serán las KinoJams, una especie de karaoke audiovisual donde el Vj mezcla videos de toda índole, desde cortos experimentales, videoclips, archivos vintage, entrevistas a artistas, secuencias de películas, noticieros, escenas censuradas y más.



Los contenidos tendrán como hilo conductor el eclecticismo, es decir, la relación que puedan tener unos videos con otros a partir de su diversidad.

Pero no serán contenidos escogidos al azar, sino que tendrán un proceso de curaduría por parte de Molina, quien en la primeras sesiones participará como Vj y curador.



Las KinoJams empiezan con la sesión cero, hoy, a las 20:30, en La Estación. Las siguientes sesiones se repetirán todos los martes a la misma hora.

El objetivo de este espacio es que, en las siguientes sesiones, los asistentes puedan participar proponiendo sus propios contenidos, que en caso de ser escogidos pueden acceder a distintos premios.



Entre las actividades de formación se encuentran los talleres de cine, estética y lenguaje, diseñados para “divertirse viendo cine y aprendiendo de su interrelación con las artes” y dirigido a “curiosos y apasionados por lo bello”.



Serán seis talleres temáticos (uno por mes), todos los lunes de 18:30 a 20:30, en el cine Ochoymedio. El primer taller sobre la relación entre el cine y la pintura empieza el 9 de julio. Los próximos talleres estarán vinculados a la música, literatura, danza, tiempo y creación.

Con estas actividades, Molina busca aportar en la formación de públicos, que puedan acercarse al arte de una forma entretenida y crítica.