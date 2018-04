Los tacones aguja pierden protagonismo en la moda 

LEA TAMBIÉN

La reciente variedad de calzados y la tendencia a la comodidad en la moda han motivado que en EE.UU. aumenten las ventas de zapatos con plataformas y chatos, un auge que ha llevado a que los tacones aguja sean relegados a ocasiones muy especiales.

Así lo dan a entender especialistas como Anabelle Blum, una presentadora de televisión en Venezuela y ahora "bloguera" en EE.UU. que lleva meses sin subirse a un tacón aguja.



"Descubrí los flats por un problema con mi espalda", contó Blum, quien era una de las presentadoras más reconocidas en su país cuando decidió mudarse al sur de Florida.



"Espero con ansias el día en el que me pueda poner un stiletto para una alfombra roja, pero jamás los usaría tanto como antes", agregó.



Según un reciente informe de la consultora de tendencias de mercado NPD Group, en 2017 las compras de zapatos de tacón aguja en Estados Unidos cayeron un 12 %, mientras que las de zapatos deportivos para mujeres aumentaron un 37 % y coparon un buen trozo del mercado de calzado.



Para la estilista Irma Martínez, quien ha vestido a famosos como Shakira, Eva Longoria, Thalía, Paulina Rubio, "la increíble variedad y atractivo de los zapatos cómodos ha permitido que las mujeres descubran que para verse bien no hay que estar incómoda o pasar dolor", según indicó.



Autora del libro El manual del estilista, Martínez cree que los diseñadores de calzado deportivo "están alcanzando niveles de creatividad que no se había registrado antes y las consumidoras les están premiando".



En las estanterías de las zapaterías y de los grandes almacenes se pueden ver hoy por hoy modelos cómodos con diferentes alturas, diseños deportivos y con una variedad de colores nunca vistos hasta hace poco, como el dorado y el plateado.



"Para el verano estamos viendo que los zuecos de diferentes estilos están suplantando a las sandalias. Son, con los múltiples diseños de tacones cubiertos por yute, inspirados en las alpargatas españolas, los más populares de esta temporada", afirmó Martínez.

"Sin embargo, los preferidos son los más cómodos, los que lucen como deportivos, pero son para el día a día, los de cuña, los gruesos o los kitten heels (Los tacones finos pero bajos)", agregó la estilista colombiana.



Beth Goldstein, directora ejecutiva de NPD y analista de la industria de accesorios y calzado, estima que "los consumidores quieren que sus zapatos hagan más que hacerles lucir bien o proteger sus pies. Quieren que cumplan con ambas funciones al mismo tiempo".



Y tal parece que la tendencia ha recibido el espaldarazo de las casas de moda y de Hollywood. En muchos de los principales desfiles de las colecciones primavera-verano 2018, y en los más recientes para presentar las colecciones otoño-invierno 2019, las modelos llevaban zapatos deportivos, chatos o con plataformas.



Asimismo, la actriz Gal Gadot, por ejemplo, calzó sandalias planas o zapatos deportivos en la mayoría de las actividades para promover la película 'La Mujer Maravilla', al igual que la inglesa Emma Watson durante la promoción 'La Bella y la Bestia' en China.



En el mundo de la música, en la más reciente edición de los premios Grammy, estrellas como Lady Gaga, Keisha y Alessia Cara dejaron sus "stilettos" en casa.



Sin embargo, tanto Martínez como Blum descartan que los tacones aguja vayan a desaparecer por completo del armario femenino.

"Ningún otro modelo de zapatos hace ver las piernas como un buen stiletto", reconoció la venezolana.



La estilista agregó: "Los tacones aguja siguen siendo los favoritos para esos momentos especiales en los que se quiere lucir lo mejor posible, pero que no hay que caminar mucho, como una cena, o en el caso de las famosas una alfombra. Para el resto de las ocasiones ahora hay tantas opciones diferentes que ya no hay que sufrir".