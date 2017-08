Ministerio suspendió la entrega de la leche escolar en Naranjal

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió temporalmente la entrega de leche escolar en Naranjal, tras la muerte de dos niñas que asistían a una escuela pública de ese cantón del Guayas. Las pequeñas, de entre 7 y 8 años de edad, fallecieron el miércoles.

“Para la tranquilidad de toda la ciudadanía le hemos dicho al proveedor que deje de expender el producto lácteo. Con eso garantizamos seguridad a la ciudadanía, pese a que no está demostrado que ese sea el origen”, recalcó ayer 17 de agosto del 2017, el ministro Fander Falconí durante la inauguración de un plantel en Guayaquil.



Las niñas cursaban el tercer año de educación básica en la escuela Mariano Unda. Estaban en la jornada escolar cuando tuvieron síntomas de una posible intoxicación.

La Coordinación de Salud de la zona 5 informó que “presentaron un cuadro de depresión respiratoria y graves afectaciones”. Inicialmente fueron atendidas en un centro de salud y luego fueron derivadas al hospital básico del cantón. Ahí falleció una de ellas, en la tarde; la otra menor murió en la noche, en su traslado a Guayaquil.



Como parte de las investigaciones, Falconí explicó que ayer se instaló una mesa en Naranjal, en la que participaron delegados de los ministerios de Educación, Salud y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).



La coordinadora zonal de Salud, Martha Cedeño, dijo que también realizaron análisis preventivos a más de 50 estudiantes, aunque no presentaron síntomas como las víctimas. Y adelantó que no se puede atribuir la causa de muerte a la leche escolar, porque los estudios de evaluación aún están en proceso.



Magaly Cornejo es la coordinadora zonal de la Arcsa y confirmó que los resultados de esas pruebas se conocerán en unos 15 días. Además, explicó que tomarán muestras a los productos para aplicar análisis de laboratorio y determinar si el lácteo cumple con todos los requisitos para su consumo.



Cornejo aclaró que la leche no estaba caducada. Y detalló que se expende en un envase especial para productos ultrapasteurizados, que no requieren refrigeración.



En el país, tres empresas proveen los productos al programa de alimentación escolar. El ministro Falconí dijo que acceden bajo un concurso público de proveedores y reiteró que solo por prevención, mientras estén los resultados, se pidió la suspensión del producto lácteo en el cantón.



En tanto, el Departamento de Consejería Estudiantil activó un protocolo de acompañamiento a los familiares de las menores. Las niñas eran veladas ayer, juntas, en pequeños ataúdes blancos.