Un plantel de superhéroes reconstruye Puerto Rico, 'Riconstrucción' 

Seis meses después del devastador huracán María que hizo trizas Puerto Rico, un nuevo cómic con el que han contribuido conocidas figuras como el cantante Rubén Blades combina los superpoderes de La Borinqueña, Batman o la Mujer Maravilla para reconstruir la isla.



'Riconstrucción' , una antología de 200 páginas con la cual colaboraron 130 artistas y celebridades, será lanzada durante el salón Puerto Rico Comic Con en mayo, dijo a la AFP el creador de La Borinqueña y coordinador de este libro, Edgardo Miranda-Rodríguez.



“Son todos cuentos tradicionales de superhéroes. Pero en ninguno están peleando villanos. Están ayudando a la gente en la isla, trayendo comida, agua, rescatando a los animales ” , explicó el artista de 47 años, que recibió el permiso de DC Comics para utilizar a todos sus personajes gratuitamente.



En la portada aparece La Borinqueña, una superhéroe “nuyorriqueña ” afrolatina de generosas caderas creada por Miranda Rodríguez, junto a la Mujer Maravilla, levantando entre ambas la bandera de Puerto Rico.



"Están bailando bomba con la bandera puertorriqueña sobre El Yunque ” , el bosque tropical del noreste de la isla, dijo riendo el autor de la historia.

El 100% de las ventas será destinado a la compra de provisiones y linternas de energía solar para muchos de los cerca de 400 000 puertorriqueños que no tienen luz desde el 20 de septiembre, cuando el huracán María azotó la isla y destruyó el 80% de sus cultivos.



La isla quedó sin electricidad ni agua potable, incomunicada del resto del mundo. Miles de familias tuvieron que instalarse en refugios. Más de 160 000 partieron en éxodo hacia el Estados Unidos continental, una cifra que se estima puede alcanzar el medio millón de personas en 2019.



En medio año solo se ha conseguido restablecer el 70% de la totalidad del sistema eléctrico.



En uno de los cuentos escrito por Miranda Rodríguez, La Borinqueña y la Mujer Maravilla se unen para salvar a una especie en extinción: las pocas cotorras puertorriqueñas que sobrevivieron al huracán.



Tras los huracanes Irma y María que azotaron la isla en un plazo de dos semanas, Miranda Rodríguez suspendió su trabajo en un segundo volumen de La Borinqueña para organizar la venta de afiches de varios artistas internacionales inspirados en su heroína que recaudaron miles de dólares.



El gobierno estadounidense enfrenta duras críticas por la demora en acudir a la ayuda de Puerto Rico tras los huracanes, que dejaron cientos de muertos según cifras no oficiales.



Puerto Rico, excolonia española, fue invadida por Estados Unidos en 1898 y se convirtió entonces en territorio estadounidense. Aunque sus habitantes son estadounidenses desde entonces, no pueden votar a presidente, salvo que vivan en Estados Unidos continental.



Unos cinco millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos, y unos 3,4 millones en la isla.