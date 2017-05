La Supercom le quiere poner horarios de emisión al reguetón

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) envió un comunicado este miércoles 31 de mayo del 2017 en el que recuerda que las canciones de reguetón y género urbano deben respetar las franjas horarias. La entidad dice que con esta disposición procura garantizar los derechos de niños y adolescentes.

“El creciente descontento ciudadano frente a un lenguaje con alto contenido sexual de canciones de reguetón o música urbana, convoca a los diversos actores del proceso de comunicación social a ejercer su función con responsabilidad, respetando el derecho constitucional y legal a recibir información de calidad, así como la segmentación de audiencias y franjas horarias, contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)”, señala el comunicado.



Para Troy Alvarado, presidente de la Sociedad de Artistas y Compositores del Ecuador (Sayce), la Supercom estaría “señalando que toda la música reguetón y urbana tiene este contenido. A lo que se debería referir el comunicado es a que cualquier contenido que tenga lenguaje explícito que afecte a los menores de edad debería ir a horarios donde ellos no estén expuestos”. Además cree que “habría que aclarar a qué se refieren por lenguaje con alto contenido sexual y cómo se define el género reguetón o el urbano, que hoy en día se fusionan con otros géneros”.



La Ley de Comunicación establece las franjas horarias para radio y televisión. El horario familiar va desde las 06:00 hasta las 18:00. Desde las 18:00 hasta las 22:00 está la franja de “responsabilidad compartida” (personas desde los 12 años en adelante, con supervisión de un adulto). La tercera franja, rige desde las 22:00 hasta las 06:00. El boletín de la Supercom no establece en cuál de estas franjas se podrá emitir canciones de reguetón o de género urbano.



Alvarado, cree que la decisión se ha tomado “sin hacer un estudio profundo sobre qué es el reguetón, la música urbana y cuál es su origen”. Y considera que la medida, de aplicarse, afectaría a un grupo importante de compositores que generan derechos de autor y que viven de esto, a escala nacional e internacional.



El texto añade que el alto grado de influencia que tiene en la actualidad este tipo de música entre niños y adolescentes “podría exponerlos a una conducta perjudicial para su desarrollo integral, en busca de la aceptación y necesidad de identificación (…)”.



La Supercom anunció que realizará el monitoreo correspondiente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la información y comunicación de todos los ecuatorianos, señala el comunicado de prensa.



Sin embargo, para Alvarado los monitoreos anunciados no podrían empezar antes de que la Sayce dé su opinión sobre la disposición. “El presidente Moreno dijo que no se iban a tomar decisiones sin que los afectados sean consultados. En ese sentido, se debería consultar a los autores y artistas que trabajan en estos género”.



El presidente de Sayce concluye advirtiendo que el reguetón y la música urbana seguirán escuchándose: “que no permitan su difusión en la televisión o la radio no significa que en Internet no se vaya a difundir. También es un asunto cultural y de familia; los niños escuchan y bailan reguetón porque ven a sus padres”.