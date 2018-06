Suicidios de famosos muestran necesidad de tratar enfermedades mentales

LEA TAMBIÉN

Los recientes casos de suicidios en personajes famosos muestran la necesidad de tratar las enfermedades mentales, dado que pueden afectar a cualquiera, incluso a aquellas personas que parecen tenerlo todo, pero que "en el fondo necesitan ser escuchados", aseguró hoy (14 de junio del 2018) la especialista Gabriela Cámara, presidenta de la Asociación Voz Pro Salud Mental.

"El problema es que poca gente realmente está dispuesta a aceptar que se siente mal y debido al estigma que se tiene sobre las enfermedades mentales se avergüenzan de tener este tipo de pensamientos", dijo Cámara.



En la primera semana de junio de este año Inés Zorreguita, hermana de la reina Máxima de Holanda, Kate Spade, reconocida diseñadora, el chef Anthony Bourdain y el actor Jackson Odell se quitaron la vida.



"En los recientes casos de figuras públicas, se observa que todos tenían antecedentes de depresión y/o ansiedad. En el caso de Bourdain, él mismo habló en un libro acerca de su batalla con las adicciones en una época de su vida", dijo Cámara.



La experta señaló que aunque muchas ocasiones las personas que están pensando en un suicidio están conscientes de cómo se sienten, la vergüenza y el estigma social que recae sobre ellos los lleva a esconder sus sentimientos.



"Kate Spade, por ejemplo, padecía trastorno bipolar el cual se sabe es un factor de riesgo para cometer suicidio, pero según su hermana no quiso tratarlo porque de haberse dado a conocer tenía miedo de que afectara su marca", rememoró Cámara.



La especialista señaló por ello la importancia de estar alerta de los síntomas y factores de riesgo "es pertinente conocer los factores de riesgo y desmentir sus mitos para poder brindar apoyo a quienes se encuentran vulnerables a esta situación", señaló.



Explicó que es necesaria la intervención oportuna, pues la mayoría de las personas pasan por varias fases que pueden ser detectables para evitar que se consume el acto suicida.



"Pasan por etapas en las que hablan de que no vale nada la vida, que sienten que no pueden con una situación e incluso expresan sus deseos de morir. Es ahí donde deben buscar ayuda", dijo.



Cámara dijo que es fundamental tratar de entender a la persona, buscar ayuda profesional, no evitar el tema ni menospreciar las intenciones del suicida y, de ser posible, apartar de su alcance objetos con los que pueda dañarse.

"Lo importante es estar consciente de que es una enfermedad que tiene solución, siempre y cuando se trate de manera oportuna y adecuada", finalizó.