El ‘streaming’ es el nuevo puente del contenido asiático

Los servicios de streaming como Netflix o Hulu se han convertido en el escaparate de una industria audiovisual muy poco conocida por el público latinoamericano: la asiática. Desde 2016, estas plataformas comenzaron con una intensa distribución de contenidos de países como Japón o Corea del Sur con la finalidad de atrapar la atención, sobre todo, de los públicos milenial y centenial, entre los cuales se ha ampliado el gusto por el k y el j-pop, así como en el anime.

En el caso de Netflix, la empresa dio claro guiño a esta industria cuando, hace tres años, decidió apostar USD 50 millones en la producción de ‘Okja’, cinta distribuida a través de su plataforma desde el 2017. Desde entonces, la plataforma ha invertido en producciones asiáticas originales como ‘Good mornig Call’, ‘Bajo la lluvia’, ‘¡Sorpresa!’, entre otros.

Video: YouTube, cuenta: Netflix

Emulando el éxito que obtuvieron con dibujos animados para adultos y niños como ‘BoJack Horseman’ o ‘Vera y el Reino Arcoíris’, Netflix también realizó una inversión en animé para diversos públicos, obteniendo como resultado series exitosas como ‘Kakegurui’ (que ya cuenta con una versión con actores reales), ‘Fate/Apocrypha’, ‘Devilman Cybaby’ o ‘Little Witch Academia’.



En el caso de Hulu, la estrategia de este competidor de Netflix está basada en producciones ya populares en Asia, o bien en cintas y series clásicas de este público. ‘Descendants of the Sun’, ‘Playful Kiss’, ‘Oh my Venus’ o ‘Liar Game’ son algunos de los títulos que circulan en esta plataforma. Sin embargo, el idioma continúa siendo un impedimento para el público latinoamericano, ya que, en su mayoría, estos contenidos circulan en inglés dentro de este sitio.



El idioma, en efecto, ha sido en cambio la gran apuesta que ha hecho Netflix Latinoamérica. En la región, cerca de un 90% de series y películas asiáticas se distribuye en español, dejando un mínimo porcentaje a contenidos subtitulados.



¿Pero qué se muestra en este mundo asiático? A diferencia de los filmes clásicos que circulan en la parrilla local, con historias centradas en samuráis o en guerreros míticos, los contenidos por streaming que ofrecen estos sitios centran su atención en dos elementos, principalmente: la fantasía y la contemporaneidad. Muestra de ello es ‘The many faces of Ito’, cuya temática está centrada en una escritora japonesa que quiere volver a la fama contando las historias de cuatro mujeres enamoradas.

Video: YouTube, cuenta: Jhorge Settler