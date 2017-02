'Stranger Things' lanza nuevo tráiler y anuncia su regreso para Halloween

La esperada segunda temporada de 'Stranger Things', la exitosa serie de Netflix protagonizada por Winona Ryder, se estrenará el 31 de octubre de 2017, puntual para Halloween.

Netflix aprovechó la retransmisión del Super Bowl -que congrega a millones de espectadores ante la pequeña pantalla- para lanzar el trailer promocional de su segunda temporada, 'The World Is Turning Upside Down'.



Al final, tras el logo de la serie, se lee: Halloween. El trailer confirma que la enigmática Eleven (Millie Bobby Brown) sigue viva, pero no revela demasiado. En él, los tres amigos protagonistas aparecen vestidos al estilo 'Cazafantasmas'.

Video: YouTube, cuenta: Netflix América Latina

Por ahora, se sabe que la segunda temporada contará con nueve episodios. Hace una semana, la primera temporada de 'Stranger Things' se llevó el premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) al mejor reparto de una serie dramática.



Con un claro homenaje al Hollywood de los años 80, la serie gira en torno a un grupo de amigos y una niña con poderes telequinéticos que se lanzan a investigar por su cuenta unas misteriosas desapariciones.