Steven Tyler habló sobre su lucha contra las drogas en pleno éxito de Aerosmith

El líder de Aerosmith Steven Tyler habló abiertamente sobre su batalla contra su adicción a la drogas en una entrevista que se emitió el domingo 23 de julio por Fox News.

"Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, engañar a mi familia, lastimar a mi banda", se sinceró Tyler. "Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó".



El cantante y su compañero Joe Perry eran conocidos como los "gemelos tóxicos" debido a su lucha contra las drogas, y para mediados de los 80 la banda parecía dirigirse hacia el final.



Fue entonces cuando Tyler decidió cambiar su vida. En 1986, ingresó a un centro de rehabilitación y pasó a disfrutar de la carrera más exitosa de la agrupación.



Pero el intérprete de Dude (Looks Like A Lady) y Crazy tuvo una recaída en al año 2009, pero pudo volver a estar limpio y sobrio.

Video: YouTube, cuenta: Aerosmith.